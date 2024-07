We The Fest 2024 Suguhkan Berbagai Kolaborasi dan Line Up Spektakuler di Perayaan Satu Dekade

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta kembali diwarnai dengan kemeriahan We The Fest 2024 (WTF24) yang akan digelar pada 19, 20, dan 21 Juli di GBK Sports Complex, Senayan. Acara tahunan yang dipersembahkan oleh Ismaya Live ini memasuki edisi ke-10.

Sarah Deshita, Program Director We The Fest, menyatakan bahwa tahun ini acara akan lebih berwarna dengan nuansa selebrasi yang memeriahkan satu dekade perjalanan mereka. “For me personally, it is like a legacy (untuk aku pribadi, ini adalah sebuah legasi) untuk Indonesia sendiri, hopefully (semoga) ini (We The Fest) bisa jadi sekoci untuk bawa nama Indonesia lebih jauh lagi,” kata Sarah, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, 11 Juli 2024.

Menjelang hari pelaksanaan, persiapan tim penyelenggara hampir rampung dan memastikan setiap detail acara. Sarah juga mengisyaratkan adanya kejutan yang disiapkan untuk WTF24. Dia berharap, penonton bisa sabar menantikan kejutan tersebut. “Lagi menunggu momen kira-kira ada sentuhan terakhir apa," ujar Sarah, melanjutkan.

Sejak awal diadakan pada 2014, We The Fest telah menjadi wadah untuk perpaduan unik antara musik, seni, mode, dan makanan. Identitas khas ini telah menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya.

Menurut Argi Wibawa, Brand Manager We The Fest, meskipun berbagai tantangan mewarnai proses setiap tahunnya, tim penyelenggara selalu berusaha menyuguhkan yang terbaik. “Karena We The Fest punya tempat tersendiri di hati kita semua,” tutur Argi.

Deretan Line Up We The Fest 2024 Lebih Memukau dari Sebelumnya

Saat ini line up We The Fest yang akan tampil telah diumumkan, menghadirkan 51 nama dari berbagai genre musik, baik internasional maupun Tanah Air. “We The Fest akan menyuguhkan penampilan-penampilan yang hangat, spesial, dan berbeda dari para line up yang tampil," kata Sarah.

Beberapa nama besar yang akan mewarnai panggung WTF24 antara lain; J Balvin, Joji, Peggy Gou sebagai headliner, serta Bibi, Omar Apollo, Turnstile, XG, Russ, Alec Benjamin, Henry Moodie, JOPLYN, Dipha Barus, Lastlings, Marcell, Oliver Tree, Maliq & D’Essentials, Peach Pit, Tiger JK & Yoon MiRae, Teddy Adhitya, Gangga, Ylona Garcia, 3 Diva, Ali, Bilal Indrajaya, Nadin Amizah, Bernadya, Sal Priadi, Mahalini, Rizky Febian, Reality Club, dan masih banyak lagi.

Sarah juga menambahkan, salah satu penampilan yang paling dinantikan adalah dari Nadin Amizah, yang akan menghidupkan kembali ‘Konser Selamat Ulang Tahun’.

"Nadin Amizah akan menghidupkan kembali ‘Konser Selamat Ulang Tahun’ yang pernah dibawakan pada 2022," kata Sarah. Ada juga Dipha Barus yang akan menyajikan set Aneka Dansa dengan beragam kolaborator ternama.

Area Khusus dan Beragam Aktivitas di WTF24

Tak hanya menghadirkan konser musik, We The Fest juga menawarkan berbagai aktivitas menarik. Pengunjung dapat menikmati kurasi film hasil kolaborasi Ismaya Live dengan British Council Indonesia dan Institut Français Indonesia (IFI) di area Cinema Club, memanjakan diri di Ladies Vanity Area, serta bersantai di area khusus VIB, Cabana Banana.

Area We The Kids yang ramah keluarga akan menyajikan penampilan spesial dari Maliq & D’Essentials dengan bekerjasama dengan Happy Trees dan Little Essentials. Sementara itu, area Eats & Beats akan menyajikan kuliner khas Indonesia, Asia, dan Western.

Selain itu, semangat kolaborasi juga tercermin dalam program Submit Your Music, yang mencatat jumlah pendaftaran tertinggi dalam sejarahnya. Guu, Jo Soegono, Jordan Susanto, dan Rrag diumumkan sebagai pemenang kompetisi ini dan akan berkesempatan tampil di panggung WTF24.

Harga Tiket We The Fest 2024

Tiket We The Fest 2024 masih tersedia dan dapat dibeli melalui situs resmi mereka, https://www.wethefest.com/. Harga tiket mulai dari Rp 880 ribu, berikut rinciannya:

Presale:

Daily Pass Early entry - Rp 880.000 sampai Rp 1.090.000

Daily Pass General Admission (GA) - Rp 1.000.000 sampai Rp 1.150.000

Daily Pass Very Important Banana (VIB) - Rp 1.700.000 sampai Rp 1.900.000

Group Package

General Admission (GA) - Rp 2.400.00 sampai Rp 3.500.000

Very Important Banana (VIB) - Rp 3.500.000

