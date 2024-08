Netizen Murka Erina Gudono - Kaesang Foya-foya ke AS di Saat Rakyat Demo, Diduga Naik Jet Pribadi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Erina Gudono dan Kaesang Pangarep tengah menjadi buah bibir di kalangan warganet media sosial Indonesia. Menantu dan anak Presiden Jokowi itu pergi ke Amerika Serikat di tengah ramainya masyarakat berdemo karena kebijakan pemerintah yang dinilai merusak demokrasi dan konstitusi.

Kebijakan tersebut adalah Revisi Undang-Undang atau UU Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislatif (Baleg) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Revisi Undang-Undang itu akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dan syarat batas usia calon kandidat Pilkada.

Apabila RUU tersebut disahkan maka Kaesang Pangarep, yang belum memenuhi syarat batas usia calon kandidat Pilkada, berpotensi maju dalam Pilkada Jawa Timur 2024 sebagai wakil gubernur. Dia diisukan bakal mendampingi mantan Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi. Pasangan Ahmad Luthfi-Kaesang ini didukung oleh Koalisi Indonesia Maju plus atau KIM plus.



Erina Gudono dan Kaesang Diduga Naik Private Jet ke Amerika

Sejumlah warganet di media sosial X menduga Erina dan Kaesang pergi ke Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat pribadi atau private jet. Hal ini berdasarkan dugaan atau cocokologi warganet dengan unggahan cerita Instagram Erina.

Gambar jendela pesawat yang diunggah Erina tidak terlihat seperti jendela pesawat komersil pada umumnya. Warganet pun melakukan penelusuran dan menemukan jika jendela pesawat tersebut cocok dengan jendela pada private jet berjenis Gulfstream.

“Also Erina Gudono update her story dari jendela pesawat yang diyakini itu bukan pesawat komersil. The irony,” tulis seorang warganet dengan akun @aglioeoliopasta dengan menunjukkan dua gambar hasil tangkapan layar. Satu gambar dari cerita Instagram Erina, dan satu gambar tentang penelusuran private jet berjenis Gulfstream.

Keyakinan warganet semakin kuat setelah melihat unggahan dari cerita Instagram kakak Erina, Nadya Sofia Gudono, yang ikut ke Amerika. Dia membagikan unggahan gambar dari area kokpit pesawat. Netizen pun dengan cepat mencari jenis pesawat yang ditumpangi anak dan menantu Presiden Jokowi itu.

“Pesawat pribadi (private jet) yang diduga dipakai Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat dari Indonesia adalah Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number N588SE. Data penerbangan cocok dengan keberadaan Kaesang dan Erina di AS. Clue awal dari jendela,” kata @ZakkiAmali dalam utasnya.

Warganet juga menemukan data perjalanan pesawat yang cocok dengan waktu Erina dan Kaesang tiba di Amerika Serikat, yaitu pada 20 Agustus 2024 lalu. Hal ini sama dengan data pesawat yang landing di Los Angeles. Dengan begitu, netizen menyimpulkan Erina dan Kaesang berangkat ke Amerika pada 18 Agustus.

Tak hanya itu, warganet juga menemukan bahwa biaya sewa jet pribadi jenis Gulfstream adalah senilai Rp 4 miliar untuk satu kali penerbangan. “Iseng googling... Rp 4 M cuma sekali balik, bukan bolak-balik,” ujar @Ariem_Vee.



Tunjukkan Gaya Hidup Mewah di Amerika

Selain diduga menggunakan private jet, Erina Gudono juga menampilkan gaya hidup mewah selama berada di Amerika. Dalam unggahannya, Erina mengungkapkan sedang makan roti seharga Rp 400 ribu bersama sang suami, Kaesang.

“Mas Kaesang: “Mahal banget roti 400 ribu,” tulis Erina dalam unggahannya sambil menandai lokasi tempatnya membeli roti tersebut, Grand Central Market, Los Angeles, California. Tak hanya itu, Erina juga mengunggah foto saat sedang berbelanja kebutuhan bayi di Amerika bersama sang kakak.

Unggahan Erina itu pun menuai amarah netizen. Pasalnya, mereka bersenang-senang saat rakyat Indonesia sedang kerepotan dengan permasalahan yang ada. “Sementara itu pasutri t** @kaesangp malah enak-enakan makan roti 400 ribu, rakyat repot gara-gara lu any***. Only God knows what I wished for you two,” kata @slausivrd.



Mengaku Melanjutkan Kuliah di Amerika

Selain mengunggah cerita Instagram saat sedang berjalan-jalan, Erina juga membagikan foto saat sedang berada di balkon hotel sambil menghadap laptop yang menampilkan laman situs dari University of Pennsylvania. Erina dikabarkan sedang melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan magister.

Kendati demikian, warganet menyadari bahwa unggahan Instagram Erina lebih banyak saat sedang jalan-jalan dibanding berkuliah atau belajar. “Di saat politik dalam negeri lagi genting, anak dan mantu Presiden ini jalan-jalan terus. Kemarin-kemarin di California, lalu geser ke Las Vegas. Pakai private jet pula,” ucap @aqfiazfan.

Beberapa warganet juga menyindir Kaesang yang terlihat bahagia di kunjungannya ke Amerika Serikat. “Bapaknya lagi sibuk nyariin dia kerja sambil acak-acak negara. Anaknya lagi happy-happy di Rodeo Drive guys,” tulis @ninipintar sambil menyertakan tangkapan layar unggahan cerita Instagram Erina yang menandai lokasi Rodeo Drive.

