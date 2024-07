Reality Club Buka Hari Terakhir We The Fest 2024, Bocorkan Lagu Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musik summer vibes yang kental dibawakan Reality Club dengan riang untuk mengisi keseruan panggung utama We The Fest 2024 (WTF24), Ahad, 21 Juli 2024 di GBK Sports Complex, Senayan. Menjadi pembuka di hari terakhir, grup musik indie-rock itu membocorkan lagu teranyar mereka bertajuk "Sunny Days" yang rencananya baru akan rilis 26 Juli mendatang.

"Percaya tidak percaya, sebetulnya lagu ini sudah Reality Club tulis sejak 2021 lalu," kata Faiz Novascotia Saripudin sebagai vokalis dan gitaris grup, memperkenalkan "Sunny Days". Dikarenakan nuansa dan genre lagunya yang berbeda dari lagu-lagu lain dari album Reality Club Presents yang rilis 26 Mei 2023 silam, mereka memutuskan untuk menunda peluncurannya hingga tahun ini.

Berdasarkan unggahan di Instagram resmi, Reality Club akhirnya menetapkan “Sunny Days” sebagai special track dari album tersebut. Lagu ini sudah bisa disimpan lebih awal melalui tautan yang disiarkan di media sosial resmi Reality Club.

Penampilan Reality Club di We The Fest 2024

Grup Musik Reality Club membuka hari terakhir We The Fest 2024 di GBK Sport Complex, Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024. Reality Club membawakan sejumlah lagu andalannya diantaranya Is It The Answer, Alexandra, Am I Bothering You?, dan ditutup dengan lagu Anything You Want. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Membuka penampilan dengan track andalan "Is It The Answer", pemegang posisi vokal dan kibor, Fathia Izzati, mengungkapkan bahwa itu merupakan pertama kalinya grup yang resmi dibentuk pada 2016 tersebut tampil di panggung We The Fest.

Selain "Is It The Answer" dan "Alexandra" sebagai selingan, Reality Club meneruskan sisa penampilan mereka dengan lagu-lagu dari album terbaru. Setelah mengajak penonton bergalau ria dengan "I Wish I was Your Joke" dan "You Let Her Go Again", adrenalin panggung kembali dipompa dengan suasana enerjik yang dibawa lagu "Dancing In The Breeze Alone" dan langsung disambung "Arrowhead Man".

"Kami ingin kalian menari untuk lagu berikutnya dan Faiz yang akan mengajarkan kalian," kata Fathia Izzati, mempersilakan kakaknya untuk memimpin koreografi yang mereka buat menyesuaikan lirik dari lagu "Am I Bothering You" kepada Goddess Rockstar (sebutan penggemar Reality Club) yang hadir. "Anything You Want" yang hingga hari ini sudah didengar lebih dari 124 juta kali di Spotify menjadi lagu berikutnya yang mereka bawakan.

Reality Club membawakan lagu tentang cinta berjudul "Love Epiphany" sebagai penutup sore itu. Sebagai track terakhir dari album terbaru mereka, "Love Epiphany" telah berhasil menyabet dua penghargaan AMI (Anugerah Musik Indonesia) Awards 2023 di kategori Album Alternatif Terbaik dan Grup Alternatif Terbaik.

Reality Club Sedang Siapkan Tur Indonesia Pertamanya

Pada Maret lalu, mereka baru saja melakukan tur perdana bertajuk North America Tour di Amerika Serikat dan Kanada. Keempatnya memulai tur dari Seattle pada 3 Maret 2024 dan tampil di sembilan kota yang ada di Kanada dan Amerika Serikat dengan Brooklyn sebagai pemberhentian terakhir pada 22 Maret 2024.

Menyusul tur tersebut, Reality Club bersiap untuk menggelar konser Reality Club Presents... Indonesia Tour 2024 yang akan menyambangi 5 kota di Indonesia. Keempat anggota yang terdiri dari Fathia Izzati (vokal, kibor), Faiz Novascotia Saripudin (vokal, gitar), Nugi Wicaksono (bas, vokal latar) dan Era Patigo (drum) akan manggung di Semarang pada 6 Oktober 2024, Bandung pada 12 Oktober, Yogyakarta pada 19 Oktober, Surabaya pada 2 November, dan Makassar pada 11 November 2024 dan memberikan tema yang berbeda pada setiap penampilannya, menyesuaikan judul lagu.

