Menuju 10 Tahun Berkarya, Rizky Febian Tampil Bareng Mahalini di We The Fest 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Dibuka dengan permainan saksofon dan trompet yang groovy oleh grup pengiring RVibes, Rizky Febian tampil membawa 'Mantra Cinta' di panggung “This Stage is Bananas”. Ikut meramaikan hari terakhir perhelatan We The Fest 2024 (WTF24) pada Ahad, 21 Juli 2024, penyanyi yang kerap disapa Iky tersebut mengumumkan bahwa dirinya akan segera menginjak tahun ke-10 sebagai musisi Tanah Air tahun depan.

“Saya masih tidak menyangka tahun depan akan jadi sepuluh tahun saya berkarya,” katanya usai menampilkan 'Seperti Kisah'. “Semua ini berawal dari sebuah mimpi yang ingin saya capai, mudah-mudahan bisa terus diapresiasi,” ucap Iky sebelum melantunkan sepotong chorus dari 'Indah Pada Waktunya”'yang liriknya bisa diasosiasikan dengan diri dan mimpinya yang menemui momen indah di waktu yang tepat.

Rizky Febian tampil bersama Gangga dan Mahalini pada We The Fest 2024 di GBK Sport Complex, Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024. Dalam penampilannya Rizky Febian membawakan sejumlah lagu diantaranya Indah Pada Waktunya, Cuek, dilanjut lagu Luka ft. Gangga, dan Bermuara ft. Mahalini. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Penyanyi 26 tahun itu juga menyampaikan harapan dan mimpi ke depannya. Bahwa ia ingin terus bertahan dan konsisten seperti saat ini yang terus meramaikan industri musik Indonesia. “Salah satu mimpi terbesar saya adalah, ketika saya sudah tiada tapi lagu-lagu saya masih terdengar berkumandang di mana-mana,” Rizky Febian mengungkapkan salah satu mimpi besarnya.

Selain Rizky Febian, beberapa musisi Indonesia lain yang memeriahkan hari terakhir We The Fest 2024 adalah Reality Club sebagai pembuka di sore hari yang dilanjutkan dengan penampilan The Adams. Beberapa lainnya adalah Jo Soegono, White Chorus, dan Maliq & D’Essentials sebagai penutup. Joji, Omar Apollo, dan Peach Pit menjadi musisi luar yang turut menyemarakkan malam puncak We The Fest 24.

Rizky Febian Ajak Gangga dan Mahalini Manggung di We The Fest 2024

Pada panggung We The Fest pertamanya itu, Rizky Febian tidak tampil seorang diri. Ia mengajak Gangga untuk berduet dengannya dalam lagu 'Luka' yang memang merupakan lagu kolaborasi mereka dari album Berona. Malam itu merupakan panggung We The Fest pertama Gangga setelah yang sebelumnya ia hadiri dua tahun yang lalu.

“Jadi agak banyak ya yang dirayakan malam ini, We The Fest berulang tahun yang ke-10, tahun depan jadi 10 tahun saya berkarya, Gangga juga untuk pertama kalinya setelah dua tahun kembali ke panggung WTF lagi,” ujar Iky. "Tahun ini juga jadi satu tahun sejak perilisan album Berona, yang ada Gangga di dalamnya.”

Selain pelantun 'Blue Jeans' tersebut, Rizky Febian juga mengajak sang istri, Mahalini, untuk menyanyikan lagu yang menggambarkan kisah asmara keduanya. Mahalini yang malam itu tampil mempesona bak seorang peri naik ke atas panggung dan ikut berduet dengan Iky dalam lagu 'Selaras Kata'. Keduanya melanjutkan penampilan sembari berpegangan tangan mesra untuk menyanyikan lagu terbaru yang dirilis mengiringi hari pernikahan mereka, “Bermuara”.

Rizky Febian Berencana Adakan Tur Keliling Indonesia dalam Waktu Dekat

Mendekati akhir penampilan, Rizky Febian menenangkan penggemarnya bahwa akan ada pertemuan selanjutnya dalam waktu dekat. Dirinya mengungkapkan akan memulai tur keliling Indonesia yang rencananya dimulai pertengahan tahun ini. “Saya juga akan tur keliling Indonesia yang InsyaAllah dimulai pertengahan tahun, jadi semoga kita bisa ketemu lagi di kota-kota lain,” katanya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa tur tersebut akan menjadi pembuka dari perayaan tahun ke-10 dirinya berkarya di kancah musik Tanah Air. Meski belum memberikan pernyataan lebih lanjut, para penggemar bisa menantikan informasi mengenai tur tersebut dalam waktu dekat.

