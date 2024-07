Dukung Festival Musik Indonesia, Sandiaga Uno Hadiri We The Fest 2024 Hari Terakhir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno datang ke We The Fest 2024 hari terakhir. Terlihat menyambangi panggung-panggung, Sandiaga Uno mengenakan kaus hitam bertuliskan We The Fest.

Hadir bersama beberapa timnya dan ditemani oleh kru Ismaya Live, dia tampak antusias melihat salah satu festival musik tahunan itu. Berdasarkan pantauan Tempo, Sandiaga Uno memasuki panggung "This Stage is Bananas" sekitar pukul 20.12 WIB, pada Ahad malam, 21 Juli 2024.

Pada kesempatan itu, dia terlihat berbincang-bincang dan melihat suasana sekitar. Tak lama berselang, dia langsung keluar dan mengunjungi venue lainnya. "We The Fest selalu menjadi event unggulan," kata Sandiaga Uno saat ditemui di wilayah Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Ahad.

Dia pun menyampaikan dukungannya pada acara-acara festival musik tahunan seperti We The Fest. "Saya selalu memastikan perhatian pemerintah agar bisa mendorong festival-festival Indonesia bisa mendunia," ujar dia.

We The Fest Edisi ke-10

We The Fest 2024 (WTF24) digelar pada 19, 20, dan 21 Juli di GBK Sports Complex, Senayan. Acara tahunan yang dipersembahkan oleh Ismaya Live ini memasuki edisi ke-10.

Line up We The Fest menghadirkan musisi dari berbagai genre musik, baik internasional maupun Tanah Air. Beberapa nama besar yang mewarnai panggung WTF24 antara lain; J Balvin, Joji, Peggy Gou sebagai headliner, serta Bibi, Omar Apollo, Turnstile, XG, Russ, Alec Benjamin, Henry Moodie, JOPLYN, Dipha Barus, Lastlings, Marcell, Oliver Tree, Maliq & D’Essentials, Peach Pit, Tiger JK & Yoon MiRae, Teddy Adhitya, Gangga, Ylona Garcia, 3 Diva, Ali, Bilal Indrajaya, Nadin Amizah, Bernadya, Sal Priadi, Mahalini, Rizky Febian, Reality Club, dan masih banyak lagi.

Area Khusus dan Beragam Aktivitas di We The Fest 2024

Tak hanya menghadirkan konser musik, We The Fest juga menawarkan berbagai aktivitas menarik. Pengunjung dapat menikmati kurasi film hasil kolaborasi Ismaya Live dengan British Council Indonesia dan Institut Français Indonesia (IFI) di area Cinema Club, memanjakan diri di Ladies Vanity Area, serta bersantai di area khusus VIB, Cabana Banana.

Area We The Kids yang ramah keluarga akan menyajikan penampilan spesial dari Maliq & D’Essentials dengan bekerjasama dengan Happy Trees dan Little Essentials. Sementara itu, area Eats & Beats akan menyajikan kuliner khas Indonesia, Asia, dan Western.

ADINDA JASMINE

