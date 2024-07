Bawakan Sanctuary hingga Glimpse of Us, Joji Guncang Panggung We The Fest 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - "Jakarta let's go!" teriak Joji saat membuka penampilannya di We The Fest 2024 hari terakhir, Ahad, 21 Juli. Meski bukan kali pertamanya manggung di Indonesia, para penggemar berlari antusias ketika lantunan band yang mengiringi musisi asal Jepang itu mulai terdengar sekitar pukul 22.40 WIB.

Para penonton We The Fest makin histeris saat Joji membawakan lagu 'Sanctuary,' single pertama yang dirilis setelah album debutnya 'Ballads 1.' Terlebih, penampilannya yang kasual mengenakan atasan kaus lengan pendek yang memamerkan badan atletisnya serta celana training panjang berwarna hitam dan topi.

Lagu ballad yang menampilkan suara Joji bernada tinggi dan merdu ini lantas membuat penonton makin terhipnotis. Musisi besutan 88rising segera mengajak lautan manusia menyanyikan 'Yeay Right.'

Joji Menikmati Manggung di Jakarta

"Jakarta, di sini panas," kata Joji yang diikuti teriakan penonton. Berkali-kali, dia menyapa para penggemarnya dalam konser musik tahunan Ismaya Live di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta.

Usai membawakan lagu 'Night Rider' yang bergenre indie alternatif, Joji mengungkapkan bahwa Jakarta merupakan kota favoritnya. Tak lama berselang, lantunan melodi lembut R&B soul dari lagu 'Will He' kembali membuat penonton bernyanyi bersama.

'Daylight' dan 'Like You Do' juga jadi dua lagu yang tak kalah membuat suasana makin hangat. Sebab, lirik-lirik yang introspektif itu membuat lagunya makin populer di kalangan pendengar, khususnya kawula muda.

"Jakarta, what a beautiful people," ujar dia memuji energi para penonton yang hadir. Tak hanya itu, Joji juga sering melontarkan kalimat cinta untuk penggemar setianya. Interaksi Joji dengan para penonton terasa dekat sambil mengajak bernyanyi bersama meski dia mengaku kegerahan.

Penampilan musisi bernama lengkap George Kusunoki Miller itu, ditutup dengan lagu hitnya, 'Glimpse of Us.' Siapa yang tak kenal dengan single viralnya di berbagai media sosial usai dirilis pada 2022? Ribuan penonton yang memadati panggung utama We The Fest sontak tak bisa menahan untuk bernyanyi bersama penyanyi dan penulis lagu kelahiran 1992 tersebut.

Setlist Joji di We The Fest 2024

Selama hampir sejam, Joji memainkan lagu-lagu sebagai berikut:

- Sanctuary

- Yeay Right

- Night Rider

- Will He

- Daylight

- Yukon

- Pretty Boy

- Worldstar Money

- I Don't Wanna Waste My Time

- Attention

- Ew

- Die For You

- Like You Do

- Can't Get Over You

- Gimme Love

- Slow Dancing In The Dark

- Glimpse of Us

