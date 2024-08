12 Film dan Series yang Tayang di Netflix Bulan September

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Makin berkembangnya industri perfilman membuat orang-orang kini dapat mengakses berbagai jenis film kapan pun dan di mana saja. Salah satu platform streaming yang banyak digandrungi adalah Netflix yang rajin menghadirkan koleksi film atau series terbaru setiap bulannya sehingga sayang untuk dilewatkan.

Dengan angka pengguna yang sangat tinggi di seluruh dunia termasuk Indonesia, banyak pecinta film dan pengguna Netflix selalu siap menantikan film terbaru yang akan dirilis di platform tersebut setiap bulannya, seperti film-film berikut ini yang akan segera hadir di Netflix bulan September:

1. Outlast: S2

Setelah musim pertamanya dirilis pada 2023 lalu, series Outlast musim kedua akan kembali tayang di Netflix pada 4 September mendatang. Outlast merupakan serial yang menceritakan tentang kehidupan di alam liar Alaska nan ekstrem, yanh menampilkan 16 penyintas bersaing demi hadiah uang tunai yang sangat besar. Untuk menang, para pejuang tunggal ini harus menjadi bagian dari tim.

2. The Perfect Couple

Drama misteri asal Amerika Serikat berjudul The Perfect Couple akan hadir di Netflix pada 5 September mendatang. Serial ini mengisahkan tentang Amelia Sacks (Eve Hewson), yang akan menikah dengan salah satu keluarga terkaya di Nantucket Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman). Saat hari pernikahannya tiba, sesosok mayat muncul di pantai, dan membuat semua orang dilingkupi dengan kecurigaan.

3. Rebel Ridge



Rebel Ridge merupakan film bergenre thriller yang akan tayang di Netflix pada 6 September 2024. Film ini menceritakan tentang seorang mantan marinir menghadapi korupsi di sebuah kota kecil saat penegak hukum setempat semena-mena dan dibintangi oleh Aaron Pierre, Don Johnson, AnnaSophia Robb.



4. The Architecture of Love



Salah satu film Indonesia The Architecture of Love yang dibuat berdasarkan novel berjudul sama karya Ika Natassa juga akan hadir di Netflix pada 6 September 2024. Film yang sudah tayang di bioskop Indonesia pada 30 April lalu ini mengajak penonton mengikuti liku-liku romansa River Jusuf dengan Raia Risjad, yang diperankan oleh dua bintang pemenang Piala Citra yakni Nicholas Saputra dan Putri Marino.



5. Selling Sunset: S8

Musim kedelapan dari serial Selling Sunset juga dijadwalkan rilis di Netflix pada 11 September 2024 yang berjumlah 11 episode. Serial ini berkisah tentang pasar real estat mewah yang sedang mengalami krisis, dan The Oppenheim Group bertekad untuk mengungguli persaingan. Namun untuk tetap berada di puncak, para agen berpengalaman harus menghadapi tantangan profesional dan pribadi saat gosip kantor merajalela, pernikahan menggantung, dan agen-agen baru mulai mengincar posisi mereka.



6. The Circle: S7



The Circle musim ketujuh akan kembali hadir di Netflix mulai 11 September mendatang. Serial ini menampilkan kompetisi realitas yang mengharuskan peserta bersaing tanpa bertemu secara langsung melainkan menggunakan media sosial. Dibawakan oleh komedian dan bintang Survival of the Thickest Michelle Buteau, para pemain akan kembali tinggal di sebuah gedung apartemen di Atlanta, Georgia.

7. Emily In Paris: S4

Setelah bagian pertama dari musim keempatnya dirilis pada 15 Agustus lalu, para penggemar series Emily In Paris akan segera mengetahui bagian kedua dari musim keempat pada 12 September mendatang.

Seperti yang diketahui, musim keempat ini akan melanjutkan kisah dari musim sebelumnya dan memperlihatkan sosok Emily yang diperankan oleh Lily Collins untuk terus melanjutkan kehidupannya setelah menghadapi cinta segitiga yang rumit dan permasalahan lainnya.

8. How To Make Millions Before Grandma Dies

Film keluarga yang beberapa waktu lalu menjadi perbincangan di Asia Tenggara yakni How To Make Millions Before Grandma Dies bisa segera dinikmati secara online di Netflix mulai 12 September mendatang.

Berkisah tentang seorang cucu M (Putthipong “Billkin” Assaratanakul), yang didorong oleh hasrat untuk mendapatkan warisan bernilai jutaan dolar, memilih meninggalkan impiannya menjadi seorang game caster untuk merawat neneknya yang sakit parah (Usha Seamkhum), film ini menjadi film Thailand dengan pendapatan kotor terbesar sepanjang masa di banyak negara, termasuk Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Myanmar.

9. Uglies

Film petualangan fiksi ilmiah berjudul Uglies yang dibintangi Joey King, Keith Powers, Brianne Tju, Chase Stokes, dan Laverne Cox ini bisa dinikmati di Netflix mulai tanggal 13 September mendatang. Adapun sinopsis dari film ini, dalam sebuah distopia futuristik dengan standar kecantikan yang dipaksakan, seorang remaja yang sedang menunggu operasi kosmetik wajib memulai perjalanan untuk menemukan temannya yang hilang.

10. Siksa Kubur

Satu lagi film Indonesia yang akan tayang pada bulan September mendatang di Netflix ialah film horor Siksa Kubur karya sutradara senior Joko Anwar. Film ini menghadirkan konsep horor yang berbeda dari biasanya dengan mengusung tema agama serta konsep siksa kubur yang mengandalkan visual mencekam tapi sekaligus membawa gagasan yang menusuk ke hati penontonnya.

Film ini akan tayang pada 16 September mendatang dibintangi oleh aktor dan aktris ternama seperti Faradina Mufti, Reza Rahadian, Christine Hakim, Happy Salma, Fachri Albar dan sebelumnya berhasil mengumpulkan sebanyak 4 juta penonton di bioskop.

11. His Three Daughters

Film drama berjudul His Three Daughters yang hadir di Netflix pada 20 September 2024 menampilkan emosi yang memuncak ketika tiga saudara perempuan yang terpisah bertemu kembali di sebuah apartemen sempit di New York City untuk menjaga ayah mereka yang sakit selama hari-hari terakhirnya. Film ini dibintangi oleh Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen, Carrie Coon.

12. Rez Ball



Rez Ball yang dijadwalkan tayang pada 27 September mendatang merupakan film yang bercerita tentang tim basket yang berisi orang Indian, orang asli Amerika. Meski tim itu tidak diunggulkan, mereka berjuang untuk

mengambil latar waktu satu musim dalam dalam kehidupan pemain basket dari reservasi penduduk asli Amerika, dan merupakan kisah kilat tentang tim yang tidak diunggulkan yang berjuang untuk kejuaraan negara bagian. Selain hadir di Netflix, film ini juga akan tayang perdana di Festival Film Internasional Toronto pada bulan September.

