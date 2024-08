Duta Sheila On 7, El Rumi, dan Denny Sumargo Gaungkan Peringatan Darurat Usai DPR Tolak Putusan MK

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah artis, musisi, dan pesohor Indonesia mengunggah peringatan darurat melalui akun media sosial pribadinya. Salah satu figur publik yang turut menggaungkan peringatan darurat ini adalah Duta Sheila on 7 dan musisi muda sekaligus anak Ahmad Dhani, El Rumi.

Unggahan bergambar peringatan darurat dengan Lambang Burung Garuda berlatar warna biru dongker itu memang tengah ramai memenuhi media sosial Indonesia. Gambar ini bahkan membanjiri seluruh media sosial, termasuk X, TikTok, hingga Instagram.

“Itu namanya KRIMINALITAS!! BUKAN POLITIK!! BUKAN TAKTIK!! Itu namanya DEMOKRASI KRIMINAL!! #KawalPutusanMK #DemokrasiKriminal,” tulis El Rumi dalam keterangan unggahan Instagram-nya, Rabu, 21 Agustus 2024.

Sementara itu, vokalis band Sheila on 7, Duta Duta Sheila on 7 mengunggah gambar peringatan darurat dengan menyertakan doa tawakal pada keterangan unggahannya. “Hasbunallah wa ni’mal wakiil. Ni’mal maula wa ni’man nasiir,” tulis Duta. Ini adalah doa yang kerap diucapkan ketika seseorang sedang merasa cemas, khawatir, atau menghadapi masalah.

Beda Reaksi Netizen di Unggahan Duta dan El Rumi

Unggahan dua pesohor itu langsung dibanjiri beragam komentar oleh netizen Indonesia. Beberapa penggemar Duta menyatakan bahwa ini merupakan bukti pemerintahan Indonesia yang tidak sedang baik-baik saja. Pasalnya, penyanyi bernama lengkap Akhdiyat Duta Modjo itu sangat jarang membicarakan tentang politik.

“Pak Duta yang jarang ngomong tentang politik, tiba-tiba bersuara. Bukti pemerintahan Indonesia sedang tidak baik-baik saja kawan,” bunyi komentar netizen dengan akun @zarkasi.28. “Sekelas band Sheila on 7 nyenggol politik artinya Raja Jawa sudah overstep,” tulis @hantriz. “Ketika Duta SO7 posting politik, maka negara ini sedang tidak baik-baik saja,” kata @sunajisuna. “Sekelas Pak @pakduta sudah ikut menyuarakan Politik... Tanda sudah bersinggungan dengan ketentraman hati semua lapisan masyarakat,” ujar @p_anshorii.

Ahmad Jalaluddin Rumi atau El Rumi. Foto: Instagram/@elelrumi

Sementara itu, unggahan El Rumi dipenuhi oleh warganet yang mendukung langkah berani El untuk mengunggah gambar peringatan darurat tersebut. Beberapa warganet juga menyinggung pilihan El saat Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 yang mendukung pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Thanks el udah speak up, meskipun kemarin lu ok gas,” komentar warganet dengan @astyaras. “Bagus, malah harusnya pemilih 02 kemarin macem El gini, kalau ada yang salah dari yang dia pilih, rakyat yang udah pake suaranya, berhak memprotes,” ucap @en_nesyrii. “Suka gue kalo publik figure pada speak up gini, LAWANNN!!!!,” tulis @sherenacarmelitaa dengan ditambahkan emoji api. “Proud of u El,” kata Dian Pratiwy, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palembang.

Sakti Eks Sheila On 7 Ikut Bersuara

Saktia Ari Seno alias Sakti merupakan mantan gitaris Sheila On 7. Ia telah memutuskan meninggalkan dunia hiburan untuk memperdalam pemahaman agama dan berdakwah. Sakti juga ikut mengunggah peringatan darurat di Instagram pribadinya dengan berzikir.

"Lailaha illa Anta subhanaka inni kuntu minazhzholimin.. 'Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.' Dalam kitab Abwab al-Faraj oleh Syekh Sayyid Muhammad bin al-Alawy al-Maliky al-Hasani, para ulama dan orang-orang sholeh membacanya 40 kali setelah sholat Subuh tanpa terputus sama sekali. Ada pula yang membaca setiap hari 1000 kali untuk tujuan kebaikan yang lain," tulis Sakti.

Denny Sumargo: Saya Bersama Kalian

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sekitar satu jam lalu, Denny Sumargo turut mengunggah peringatan darurat di Instagramnya sebagai bentuk pernyataan bahwa ia bersama masyarakat untuk mengawal putusan MK. "SAYA BERSAMA KALIAN. #kawalputusanmk," tulis Denny.

Awal Mula Muncul Gambar Peringatan Darurat

Unggahan mengenai peringatan darurat ini bermula dari akun @narasinewsroom, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasi.tv di Instagram dan X. Tidak ada keterangan tertulis pada unggahan tersebut, hanya tertulis peringatan darurat di atas gambar Burung Garuda.

Gambar ini muncul setelah DPR RI dan Pemerintah menolak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas Pilkada dan syarat batas usia calon kandidat Pilkada.

DPR RI pun langsung membahas revisi Undang-Undang Pilkada untuk merespons dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Dua putusan MK yang diterbitkan 20 Agustus kemarin itu memupus skenario kotak kosong di Pilkada 2024 sekaligus menutup peluang Kaesang Pangarep dicalonkan di Pilgub.

Selain Duta Sheila On 7, El Rumi, Sakti eks Sheila On 7, dan Denny Sumargo, pesohor lain yang memasang peringatan darurat, antara lain Pandji Pragiwaksono. Di akun Instagram dan X miliknya, Pandji mengunggah gambar Burung Garuda berwarna biru dongker.

“Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan. Presidennnya Gemoy, Pemerintahnya Goyang,” tulis Pandji dalam keterangan fotonya pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Komika lain, Bintang Emon, juga memasang peringatan darurat di akun Instagramnya. Sutradara film Joko Anwar dan Ernest Prakasa pun turut mengunggah gambar ini di akun Instagram dan X pribadinya. Selain pesohor, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, juga mengunggah gambar peringatan darurat di akun X miliknya.

EKA YUDHA SAPUTRA berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Artis dan Warganet Gaungkan Tagar Kawal Putusan MK: Level Muak Sudah Diambang Batas