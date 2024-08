Lagi Darurat Demokrasi, Aktivitas Raffi Ahmad Disorot, Kiky Saputri Sebut Berjuang lewat Jalur Dalam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas yang dikenal pro-Jokowi dan Prabowo, Raffi Ahmad dan Kiky Saputri menjadi sorotan netizen. Warganet, yang marah dengan aksi kebut Baleg DPR membahas revisi UU Pilkada untuk menolak putusan Mahkamah Konstitusii, mencari tahu keberadaan dan aktivis yang dilakukan dua selebritas itu melalui unggahan di akun media sosial mereka. Kedua selebritas itu menjadi sasaran hujatan netizen pada unggahan mereka.

Unggahan Raffi Ahmad yang Memilih Diam

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina misalnya, selebritas dengan pengikut 76,1 juta (turun ratusan ribu dari sebelumnya, membuat unggahan aman. Unggahannya masih sama seperti biasanya, bertemu pejabat seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sejumlah pengusaha, dan aktivitas endorsement. Suami Nagita Slavina ini sama sekali tidak bersinggungan dengan situasi politik terkini. Bahkan, dari unggahan bersama suami istri itu, mengesankan situasi Indonesia masih baik-baik saja, seolah tidak terjadi apa-apa.

Mantan aktor sinetron itu juga memilih membuat unggahan bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Itu pun unggahan dilakukan oleh Zulhas. "Kumaha damang barudak well? Sebagai yang paling senior, hari ini saya akan mengawal Mas @gibran_rakabuming dan @raffinagita1717 menuju Bandung Barat untuk berdialog dengan pelaku UMKM dan mengunjungi pasar tradisional." tulis Zulhas, Kamis pagi, 22 Agustus 2024.

Dari tiga foto yang diunggah Ketua Umum PAN itu, terlihat ekspresi Raffi yang datar dan tidak seceria biasanya. Raffi yang berdiri di samping Gibran, memilih tidak berkomentar dari yang biasanya banyak berbicara melalui unggahan video.

Alhasil pada unggahan ini panen kecaman netizen. "Gerakan unfollow Raffi dan pendukungnya. I already unfollow them," tulis @cori***. "Salah satu artis gak mikirin rakyat," tulis @pang***. "Raffi cari mana, gak berani speak up. Dzolim," tulis @akba***. "Raffi Ahmad berperan penting dalam rusaknya DEMOKRASI saat ini. Titip salam buat anak muda di sampingmu itu, SAMPAIKAN NEGARA INI MILIK RAKYAT BUKAN MILIK NEGARA...," tulis @om_***.

Kiky Saputri Sebut akan Berjuang Lewat Jalur Dalam

Tak hanya Raffi, komika Kiky Saputri turut menjadi incaran netizen. Kiky, yang biasanya garang membela keluarga Jokowi, membuat unggahan bersama Fatih Andika tadi pagi. Keduanya menjadi host dalam siniar bersama Kaesang. Mereka menyadari menjadi sasaran netizen lantaran memilih 'jalan sunyi' kala teman-teman sesama komika bersuara mengawal demokrasi.

Unggahan Kiky bersama Fatih berupa dua foto. Foto pertama gambar bendera Merah Putih dan emoji tangan membentuk cinta Tanah Air. Slide berikutnya menampilkan foto mereka berdua.

"Semua pasti mencintai negaranya. Semua punya cara untuk menunjukkan rasa cinta pada negaranya. Yang akan berjuang di jalan, semangat dan harus selamat. Hati-hati, jangan mudah terprovokasi dan tetap jaga keselamatan diri,: tulisnya.

Kiky meyakinkan bahwa ia berjuang walau berbeda jalan. "Doakan kami untuk berjuang lewat jalur dalam. Caranya berbeda, tapi tujuannya sama," tulisnya.

Aksi masyarakat menolak hasil Panja Baleg DPR, kemarin yang menganulir kembali putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan pencalonan pemilihan kepala daerah pada Selasa, 21 Agustus 2024 meluas. Para selebritas turut menyuarakan kegeramannya. Mereka bahkan ikut aksi di depan Gedung DPR RI, antara lain Arie Kriting, Mamat Alkatiri, Abdur Arsyad, Joko Anwar, Bintang Emon, Muhadkly Acho, dan Rigen Rakelna. Bahkan aktor Reza Rahadian berorasi yang menyatakan negara ini bukan milik satu keluarga saja, menyindir keluarga Jokowi.

