Henry Moodie Bawakan Drunk Text hingga Lagu yang Belum Rilis di We The Fest 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Henry Moodie kembali membawakan lagunya yang meledak di pasar Indonesia, “Drunk Text” di malam kedua We The Fest 2024, Sabtu, 20 Juli 2024. Menyihir penonton yang hadir di “This Stage is Bananas” di GBK Sports Complex, Senayan untuk ikut menyanyikan liriknya yang menyayat hati.

“Ini adalah lagu yang mengubah hidupku. Kalian semua mengubah hidupku,” katanya di pembukaan lagu. "Aku tinggal di desa kecil di Inggris, negara yang lokasinya benar-benar berseberangan dengan Indonesia, tetapi laguku bisa meledak di negara ini."

Video klip “Drunk Text” di YouTube sudah ditonton sebanyak 83 juta kali dan sudah didengarkan sebanyak lebih dari 277 juta kali di Spotify. Beberapa waktu lalu, “Drunk Text” juga berhasil menduduki peringkat satu di deretan Top 50 Indonesia di Spotify.

Di samping “Drunk Text,” penyanyi 20 tahun itu juga mengajak penonton We The Fest 24 untuk berdendang bersama dengan lagu-lagu lain dari mini albumnya yang rilis di awal tahun, In All of My Lonely Nights. Beberapa di antaranya, “Closure”, "Fight or Flight", “Orbit”, dan “Pick Up The Phone”. Ia juga menyanyikan “Beat Up Car” dan single terbarunya, “Bad Emotion”.

Henry Moodie Tampilkan Lagu yang Belum Dirilis

Sebagai penampilan spesial, Henry Moodie turut membawakan lagu bertajuk “Good Old Days” yang hingga hari ini belum dirilis secara resmi di platform musik manapun. “Lagu selanjutnya adalah lagu yang belum dirilis, apakah kalian siap?” tanyanya sebelum mengawali lagu bernuansa nostalgia tersebut.

Rencananya, lagu tersebut baru akan rilis sebagai sebuah EP terbarunya bersamaan dengan pagelaran turnya di Inggris dan Eropa pada Oktober mendatang. “EP dan Tur 'Good Old Days' Oktober ini!! Aku sangat bersemangat kembali tampil dan menemui kalian!” tulisnya pada unggahan di laman Instagram pada 14 Juni lalu.

Dia saat ini sedang melakukan tur di 12 negara. Setelah mampir di panggung We The Fest 2024, pemberhentian berikutnya adalah di Resorts World Awana di Genting Highlands, Malaysia dan dilanjutkan dengan konser di Kintex, Seoul.

Henry Moodie Tampilkan Medley Lagu Taylor Swift Hingga Billie Eilish

Mengaku sebagai Swifties (basis penggemar Taylor Swift) di sela-sela penampilannya, Henry Moodie juga membawakan medley lagu-lagu dari kekasih Travis Kelce tersebut. “Styles”, "Blank Space”, dan “Anti-Hero” menjadi pilihannya untuk dibawakan dengan gitar.

Lagu “The Sign of Times” milik Harry Styles dan “What Was I Made For” menjadi lagu yang ia pilih untuk dinyanyikan dengan piano. Penampilannya yang interaktif juga terlihat dalam upayanya mengajak para penonton ikut bernyanyi secara bergantian.

