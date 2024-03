Dibintangi Ma Dong Seok, Ini Sinopsis The Roundup: Punishment

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Roundup: Punishment film keempat dari seri The Roundup. Ini adalah sekuel dari The Outlaws (2017), The Roundup (2022) dan The Roundup: No Way Out (2023). Tayang perdana pada 24 April 2024, cerita film ini berpusat detektif Ma Seok do (Ma Dong Seok), yang bergabung dengan Tim Investigasi Siber. Dia berniat untuk menangkap Baek Chang ki, bekas tentara bayaran dan kepala organisasi perjudian online.

Sinopsis The Roundup: Punishment

Dalam film The Roundup: Punishment (2024), penonton akan kembali dibawa mengikuti kisah detektif Ma Seok Do. Sejak film pertamanya hingga kini, alur ceritanya memang mengikuti tim yang melakukan operasi pemberantasan kejahatan dengan pimpinannya bernama detektif Ma Seok Do.

Mereka akan mengungkap perjudian online ilegal paling besar di Korea selatan, juga menyelidiki aplikasi jual beli narkoba bernama Monster Cop. Disutradarai oleh Heo Myeong Haeng, film banyak adegan aksi pertarungan dan kelompok kejahatan kerah putih. Target utama dari detektif Ma dan timnya pengusaha mata uang kripto, Chang Dong Cheol yang diperankan oleh Lee Dong Hwi.

Chang Dong Cheol menggunakan kasino online sebagai tempat kliring untuk jutaan dolarnya. Monster Cop berpacu dengan waktu dan sejumlah tim detektif Ma yang mengincar. Namun, yang paling utama di antara mereka adalah sepasang bekas tentara bayaran yang menjalankan semua bisnis kasino di kota. Akhirnya, detektif Ma mungkin telah menemui tandingannya, yakni pemimpin tentara bayaran bernama Baek Chang Gi yang diperankan oleh Kim Moo Yul.

Dikutip dari Deadline, Baek memastikan monopolinya atas bisnis kasino, termasuk dengan menculik para kutu buku IT dan membuat mereka bekerja sepanjang waktu untuk meretas. Baek Chang Gi juga menyebarkan teror dengan penculikan, penyerangan, dan pembunuhan.

Pembunuhan yang membawa detektif Ma mengungkap kerajaan kriminal ini adalah pembunuhan salah satu budak digital yang membuat aplikasi penyelundup narkoba Monster Cop.

Dikutip dari My Drama List, untuk mengakhiri ancaman yang semakin meningkat, detektif Ma memperluas operasinya. The Roundup: Punishment akan mengajak penonton dalam alur cerita mengenai upaya hukuman akan dijatuhkan kepada orang yang tepat. Film ini dikemas dengan gaya cerita yang berliku.

