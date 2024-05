The Roundup: Punishment Raih 9,8 Juta Penonton dalam 20 Hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea Selatan, The Roundup: Punishment sudah tembus 9.824.728 penonton hanya dalam waktu 20 hari setelah dirilis. Menurut data Korea Film Council, film yang dibintangi Ma Dong Seok ini menduduki posisi teratas di box office sejak tayang perdana pada Rabu, 24 April 2024.

The Roundup: Punishment melampaui angka 9 juta penonton pada hari ke-17, mencetak rekor baru untuk akumulasi tercepat dalam serial film tersebut. Selama akhir pekan lalu, 10-12 Mei 2024, film ini menambah 777.324 penonton. Dengan masa liburan yang akan segera tiba, film ini diprediksi terus naik untuk mencapai tonggak sejarah box office baru.

The Roundup: Punishment Menuju 10 Juta Penonton

Jika The Roundup: Punishment melampaui 10 juta penonton, film tersebut akan masuk ke peringkat ke-33 sebagai film Korea yang mencapai tonggak sejarah ini, mengikuti pendahulunya The Roundup (2022) dan The Roundup: No Way Out ( 2023).

Sang pemeran utama, Ma Dong Seok akan menandai penampilannya yang ke-6 dalam sebuah film yang melampaui 10 juta penonton. Selain itu, aktor Kim Moo Yeol , yang memerankan tokoh antagonis, ini akan menjadi film pertamanya yang melampaui angka 10 juta penonton dalam kariernya.

The Outlaws Jadi Serial Film Korea Pertama yang Raih 40 Juta Penonton

Dengan pencapaian The Roundup: Punishment ini, serial film The Outlaws kini telah menarik lebih dari 40 juta penonton di bioskop dari total 4 film. Belum pernah ada serial film Korea yang pernah mencapai rekor tersebut.

The Outlaws 4 atau The Roundup: Punishment berkisah tentang polisi ulet Ma Seok Do (diperankan oleh Ma Dong Seok) saat ia melacak gembong narkoba global yang kejam, Baek Chang Ki (Kim Moo Yeol), dan seorang pengusaha mata uang kripto, Chang Dong Cheol ( Lee Dong Hwi), yang menggunakan kasino online ilegal untuk pencucian uang.

Ma Dong Seok yang juga dikenal sebagai Don Lee, mengambil peran ganda sebagai perencana, penulis skenario, dan produser untuk The Roundup: Punishment. Film ini disutradarai oleh Heo Myeong Haeng, yang sebelumnya menjabat sebagai koreografer seni bela diri di 3 film pertama.

ALLKPOP | YONHAP

