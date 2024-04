SEVENTEEN Comeback, Rilis Best Album, Tampil di Festival Musik Dunia Hingga Tur Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - SEVENTEEN merilis album terbaik 17 IS RIGHT HERE, Senin 29 April 2024. Album itu juga menandakan perayaan debut mereka yang ke-10 tahun ini. Tak hanya itu, mereka juga akan tampil di berbagai festival musik di dunia.

Album 17 IS RIGHT HERE berisi perjalanan SEVENTEEN selama sembilan tahun di inustri K-Pop. Dari total 33 lagu, terdapat 28 lagu utama, ditambah lagu "I Love You (Inst.)" serta empat lagu baru. Termasuk lagu utama "MAESTRO" dan tiga lagu dari masing-masing unit, "LALALI" dari unit hip-hop, "Spell" dari unit performance, dan "Cheers to Youth" dari unit vokal.

Mingyu SEVENTEN mengatakan album terbaik ini berisi segalanya tentang SEVENTEEN dari mulai debut hingga saat ini. "Saya rasa ini akan menjadi album yang merangkum SEVENTEEN sejauh ini dan mengumumkan dimulainya SEVENTEEN di masa depan," ujarnya saat jumpa pers perilisan album di Seoul, Korea Selatan, Senin 29 April 2024.

Teaser video klip MAESTRO SEVENTEEN. (Youtube.com/HYBE Label)

Video musik dengan AI

Video musik "MAESTRO" juga dirilis hari ini. Video tersebut bergaya futuristik cyberpunk yang dibuat sebagian menggunakan AI atau kecerdasan buatan. yang menunjukkan latar cerita dengan teknologi mutakhir menciptakan seni atas nama manusia dan mendekati kenyataan.

Video musik itu seolah menyuarakan kekhawatiran SEVENTEEN terhadap perkembangan AI di dunia musik. Di mana mereka juga terus mencari jati diri sendiri. Seperti yang diungkapkan Woozi, yang terus mencari cara untuk melindungi identitas mereka yang unik.

“Tentu saja aku mencoba menulis dan mengarang dengan AI. Aku juga banyak berlatih. Aku berpikir bahwa aku harus mengikuti perkembangan teknologi yang akan datang daripada hanya mengeluh. Aku mencari kekurangannya, apa kelebihannya, dan apa yang menjadi kelebihanku," kata produser sekaligu anggota SEVENTEEN itu.

Teaser video klip MAESTRO SEVENTEEN. (Youtube.com/HYBE Label)

Rahasia bertahan selama 10 tahun

Tahun ini, SEVENTEEN akan merayakan ulang tahun debut mereka yang ke-10. Sebagai grup idol K-Pop dengan jumlah yang cukup banyak, mereka tentu memiliki cara untuk tetap kompak dan solid.

Menurut leader SEVENTEEN, S.Coups, komunikasi antar angota sangat penting. Setiap sebulan sekali mereka rutin mengadakan pertemuan di tengah jadwal grup dan pribadi yang sibuk. "Komunikasi adalah hal yang paling penting. Ada kalanya kami kurang komunikasi. Ada kalanya kami kesulitan karena tidak bisa berkomunikasi," katanya.

S.Coups menambahkan, dengan pertemuan rutin, kerja tim menjadi jauh lebih baik. Dia juga dapat mendengar pemikiran masing-masing anggota. "Rasanya seperti kami adalah teman dekat yang terus-menerus berkumpul bersama. Jadi aku sama sekali tidak menganggapnya sebagai hubungan kerja, dan menurutku kerja tim muncul secara alami karena hal itu," ujarnya.

Konsep foto album 17 IS RIGHT HERE SEVENTEEN. (pledis.co.kr)

Konser dunia dan festival musik

Di sela-sela perilisan album 17 RIGHT HERE, SEVENTEEN juga menggelar tiga konser tambahan yang bertajuk FOLLOW AGAIN di Korea Selatan dan Jepang. Mereka juga menampilkan lagu-lagu baru album tersebut saat konser di Seoul 27-28 April kemarin. Namun rupanya mereka berharap akan ada konser lain lagi.

Mingyu, dengan gaya candanya, menjelaskan selain album terbaik akan ada satu album lagi yang akan dirilis tahun ini. Dia juga berharap bisa bertemu dengan CARAT, fandom SEVENTEEN, melalui konser dan fan meeting.

"Saya pikir akan ada konser lagi setelah konser. Ada juga Carat Land. Saya ingin tahu apakah kami bisa melakukannya," ujarnya yang sambut gelak tawa anggota lainnya. Maksud ia, dengan banyak aktivitas bisa membahagiakan CARAT, sebuat fandom SEVENTEEN.

Joshua segera meluruskan pernyataan Mingyu. Dia membenarkan bahwa mereka akan akan tur dan bertemu CARAT di seluruh dunia. "Pada musim gugur, kami akan bertemu CARAT di seluruh dunia melalui tur baru. Secara khusus, kami berencana untuk bertemu CARAT di Amerika Serikat dalam tur baru. Ini akan menjadi penampilan pertama kami di sana sejak tahun 2022," kata anggota yang lahir di negeri Paman Sam itu.

Tak hanya itu, mereka juga akan tampil di festival musik terbesar di dunia tahun ini. "Kami berencana untuk tampil di festival musik berskala besar untuk pertama kalinya sejak debut kami. Kami akan tampil di Glastonbury, Inggris, pada bulan Juni dan Festival Lollapalooza pada bulan September," ujar Wonwoo SEVENTEEN.

