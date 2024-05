Mengenal All-4-One, Grup Vokal Amerika yang akan Tampil di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup vokal legendaris dari Amerika Serikat, All-4-One akan berkunjung ke Jakarta. Grup ini akan naik panggung dalam acara bertema All 4 One 30 Years Anniversary Tour di Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park pada 23 Juni 2024. Grup All-4-One terdiri atas Tony Borowiak, Jamie Jones, Delious Kennedy, dan Alfred Nevarez. Grup ini terbentuk di Los Angeles pada 1993.

Tentang All-4-One

Perjalanan karier All-4-One dimulai dengan gemilang ketika merilis lagu So Much in Love pada 1994. Lagu ini mencapai posisi lima besar di Billboard Hot 100, menandai awal kesuksesan mereka. Namun, yang akhirnya benar-benar mengangkat nama mereka lagu berjudul I Swear, cover dari lagu yang awalnya dipopulerkan oleh John Michael Montgomery.

I Swear versi All-4-One tidak hanya mencapai puncak Billboard Hot 100 selama 11 pekan berturut-turut, tetapi juga menjadi salah satu lagu terlaris. Lagu ini memecahkan rekor dalam Guinness World Records sebagai single terlaris pada 1994.

Mereka memenangkan Grammy Award untuk kategori Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal untuk lagu I Swear pada 1995. Kesuksesan ini diikuti oleh single I Can Love You Like That, yang juga berhasil masuk lima besar Billboard Hot 100, pencapaian yang memperkuat posisi mereka di industri musik.

Beberapa lagu yang membuat All-4-One dikenal di seluruh dunia antara lain adalah I Swear, I Can Love You Like That, So Much In Love, I Turn To You, dan These Arms.

Dikutip dari All Music, I Swear adalah salah satu lagu cinta terbesar abad ke-20 dan tetap menjadi favorit di berbagai acara pernikahan dan momen romantis. Lagu ini juga digunakan untuk iklan, kompilasi musik global, acara televisi dan film besar seperti Sisters, Despicable Me, dan Just Friends.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun popularitas mereka sedikit menurun pada akhir 1990-an, All-4-One terus berkarya dan merilis album. Dari 1996 hingga 2002, beberapa lagu mereka seperti Someday, I Will Be Right Here, dan Beautiful as U masuk dalam chart adult contemporary.

Mereka juga merilis album eksklusif untuk pasar Jepang dan beberapa album independen, termasuk Twenty+ pada 2015. Dikutip dari situs web grup All-4-One, album ini sekaligus menjadi kado perayaan dua dekade karier mereka dengan kombinasi lagu baru dan rekaman ulang dari hit yang besar.

Kontribusi mereka untuk soundtrack film animasi Walt Disney The Hunchback of Notre Dame dengan lagu Someday. Adapun soundtrack Space Jam dengan I Turn To You, memperluas jangkauan musik mereka ke audiens.

Dengan lebih dari 20 juta unit terjual di seluruh dunia, berbagai penghargaan termasuk Grammy dan American Music Award, serta tur dunia All-4-One tetap menjadi ikon dalam dunia musik cinta dan balada.

Pilihan Editor: NewJeans akan Meluncurkan How Sweet