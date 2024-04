Sebelum Dirilis, Album Baru Seventeen sudah Mencapai 3 Juta Pre-order

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Album baru Seventeen yang akan rilis sudah mendapat 3 juta pemesanan yang dilakukan lebih awal. Pada Senin, 22 April 2024, distributor album Seventeen, YG Plus mengumumkan, pada 19 April, album 17 Is Right Here telah mencatat total prapemesanan stok sebanyak 3.087.613.

Album 17 is Right Here akan dirilis pada 29 April 2024. Pertama kali diumumkan di akhir konser encore Follow Again di Incheon pada 30-31 Maret 2024.Laporan Soompi tercatat sudah 3.087.613 prapemesanan pada 19 April 2024. Dikutip dari NME, teaser album ini dirancang oleh artis Max Dalton.

Tentang Album 17 is Right Here

Album 17 is Right Here campuran dari beberapa hit terbesar grup. Ada Adore U dan God of Music. Ada pula Fallin', Flower, dan 24H. Empat lagu baru berjudul Maestro, Lalali oleh Tim Hip Hop, Spell oleh Tim Performance, dan Cheers to Youth oleh Tim Vokal.

Perilisan album 17 is Right Here dibuat dengan konsep mengikuti album mini Seventeen Heaven pada Oktober 2023. Dengan judul lagu utama God of Music, grup ini juga mengumumkan akan merilis satu album lagi selain 17 is Right Here.

Seventeen mengawali debutnya pada 26 Mei 2015 dengan album mini 17 Carat. Boy band di bawah naungan Pledis Entertainment ini terdiri atas S. Coups, Wonwoo, Mingyu, Vernon, Woozi, Jeonghan, Josha, DK, Seungkwan, Jun, The8, Dino.

Pada 25 April 2016 Seventeen kembali merilis album studio debutnya Love & Letter. Seventeen terus merilis lagu-lagu dan menduduki puncak tangga lagu. Selama bertahun-tahun Seventeen merintis kariernya menjadi salah satu boyband yang tenar tak hanya di Korea.

