Diduga Dibuang di Jalanan Shibuya, Album SEVENTEEN Duduki Puncak Tangga Lagu Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - SEVENTEEN baru saja merilis album terbaik 17 IS RIGHT HERE. Album tersebut menduduki peringkat pertama tanggal album utama di Jepang. Namun baru-baru ini album tersebut diduga dibuang secara massal di jalanan Jepang.

Dalam sebuah unggahan video yang beredar secara online menunjukkan kotak album SEVENTEEN versi 'Dear" yang bersampul biru dibuang di jalanan Shibuya. "Silakan ambil apa pun yang Anda inginkan," tulisan di dekat kotak album itu.

Seorang CARAT, fandom SEVENTEEN, di Jepang, meminta maaf atas hal tersebut. "Saya menulis ini dengan tergesa-gesa pada larut malam karena ada sesuatu yang ingin saya katakan. Baru saja, sebuah postingan masuk di TikTok yang mengatakan banyak hal dari Seventeen album dibuang di jalanan Shibuya," tulisnya.

Penggemar hanya ingin photocard member

Netizen berspekulasi orang-orang yang membeli album tersebut dalam jumlah besar hanya menginginkan photocard SEVENTEEN dan kode untuk dijual kembali. "Begitu banyak sampah karena taktik komersial ini. Ini akan berdampak pada generasi mendatang," kata netizen.

"Mereka perlu membatasi berapa banyak yang bisa dibeli oleh satu orang. Sudah waktunya hanya menjual kartu foto dan bukan seluruh album," kata yang lainnya.

"Penjual membeli secara massal untuk kodenya, tinggalkan album yang tidak mereka butuhkan, buang bagian luar kotak yang tidak mereka butuhkan, dan itulah yang ditunjukkan oleh foto-foto itu," ujar yang lain.

"Ini bukan waktunya untuk bangga dengan penjualan album," kata yang lainnya.

Puncaki tangga album di Jepang

Berdasrkan chart terbaru yang dirilis Orico Jepang pada 1 Mei 2024, SEVENTEEN menduduki posisi pertama Oricon Daily Album Rangkings, dengan penjualan album 17 IS RIGHT HERE sebanyak 255.797 kopi.

Selain itu, di hari yang sama, album ini menduduki peringkat pertama di Line Music Album Top 100, situs musik terbesar di Jepang, dan Apple Music Top Album Chart. Lagu utama "MAESTRO" menempati posisi pertama di chart musik iTunes Jepang dalam genre K-pop dan chart video trending YouTube Jepang, membuktikan popularitasnya yang kuat di Jepang.

Begitu juga di Korea Selatan, "MAESTRO" juga menduduki posisi pertama di tangga lagu musik domestik. Lagu ini menduduki puncak tangga lagu real-time dan harian situs musik besar seperti Melon, Genie Music, Bugs, dan Vibe. Sementara lagu unit SEVENTEEEN, "LALALI", "Spell", Cheers to Youth" juga menduduki peringkat utama. tangga lagu seperti Melon's Top 100.

Album 17 IS RIGHT HERE berisi perjalanan SEVENTEEN selama sembilan tahun di industri K-Pop. Dari total 33 lagu, terdapat 28 lagu utama, ditambah lagu "I Love You (Inst.)" serta empat lagu baru.

Di sela-sela perilisan album itu, SEVENTEEN juga menggelar tiga konser tambahan yang bertajuk FOLLOW AGAIN di Korea Selatan dan Jepang. Mereka juga menampilkan lagu-lagu baru album tersebut saat konser di Seoul 27-28 April kemarin. Setelah Soeul, konser FOLLOW AGAIN berlanjut di Osaka pada 18-19 Mei dan di Kanagawa 25-26 Mei 2024.

