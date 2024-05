Poster The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2, Wujud Baru Sauron

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Poster dan teaser trailer serial The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 baru saja dirilis oleh Prime Video. Aktor Charlie Vickers akan kembali sebagai Sauron, salah satu karakter antagonis literatur terhebat di dunia, yang akan muncul dalam wujud baru agar bisa menipu para penghuni Bumi Tengah.

The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 akan membawa penonton dalam sebuah perjalanan penuh aksi di Zaman Kedua J.R.R. Tolkien. Dalam teaser trailer, sosok jahat Sauron dimunculkan seiring dia melanjutkan misinya yang penuh dendam untuk mendapatkan kekuatan penuh.

Tampilan perdana tersebut juga menampilkan keindahan sinematik yang menjadi ciri khas The Lord of the Rings: The Rings of Power, kembalinya para karakter favorit penggemar termasuk Galadriel, Elrond, Prince Durin IV, Arondir, dan Celebrimbor, serta pembuatan lebih banyak Cincin lainnya yang sangat dinantikan.



The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2. Dok. Prime Video

Bocoran The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2

The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 akan memperlihatkan kembalinya Sauron. Diusir oleh Galadriel, tanpa pasukan atau sekutu, sang Pangeran Kegelapan yang telah bangkit kini harus mengandalkan kecerdikannya sendiri untuk membangun kembali kekuatannya dan mengawasi pembuatan Cincin Kekuasaan – yang akan memungkinkannya untuk mengikat semua orang di Bumi Tengah pada niat jahatnya.

Berangkat dari skala dan ambisi Season 1 yang epik, musim baru serial ini akan menjerumuskan karakter-karakter yang paling dicintai dan paling rentan ke dalam kegelapan, menantang masing-masing karakter untuk menemukan tempat mereka di dunia yang berada di ambang bencana. Baik itu peri dan kurcaci, Orc dan manusia, penyihir dan Harfoot, ketika persahabatan mulai renggang dan kerajaan mulai retak, kekuatan baik akan berjuang dengan lebih gagah berani untuk mempertahankan apa yang paling penting bagi mereka, yaitu satu sama lain.

The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2. Dok. Prime Video

Jadwal Tayang The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2

The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 akan tayang perdana secara global pada Kamis, 29 Agustus 2024 di Prime Video lebih dari 240 negara dan wilayah dalam berbagai bahasa. Serial ini diproduksi oleh showrunner dan produser eksekutif J.D. Payne dan Patrick McKay. Turut bergabung bersama mereka adalah produser eksekutif Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill, dan Gennifer Hutchison, bersama co-executive producer dan sutradara Charlotte Brändström, produser Kate Hazell dan Helen Shang, dan co-producer Clare Buxton, Andrew Lee, Glenise Mullins, dan Matthew Penry-Davey. Sutradara tambahan untuk Season 2 termasuk Sanaa Hamri dan Louise Hooper.

The Lord of the Rings: The Rings of Power menghadirkan sebuah legenda heroik dari sejarah Zaman Kedua Bumi Tengah yang terkenal untuk pertama kalinya ke layar kaca. Drama epik ini berlatar ribuan tahun sebelum peristiwa di buku The Hobbit dan The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien.

The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 1 meraih kesuksesan global setelah ditonton lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia, dengan waktu streaming lebih dari 32 miliar menit. Serial ini berhasil menarik lebih dari 25 juta penonton global pada hari pertamanya - menandai penayangan perdana terbesar dalam sejarah Prime Video.

