Spin-off WandaVision Berjudul Agatha All Along

TEMPO.CO, Jakarta - Presentasi Disney yang diadakan di New York, Marvel Studios mengumumkan judul dan tanggal rilis serial spin-off WandaVision yakni, Agatha All Along. Serial ini akan tayang perdana di Disney+ pada 18 September 2024. dengan dua episode pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh bintang utama serial ini, Kathryn Hahn, bersama dengan rekan-rekan pemerannya, Joe Locke dan Patti LuPone.

Tentang Agatha All Along

Dikutip dari Variety, serial ini mulanya diumumkan pada Oktober 2021 dan mengalami beberapa perubahan judul sebelum akhirnya menetapkan Agatha All Along. Sebelumnya, serial ini dikenal dengan beberapa judul seperti Agatha: House of Harkness, Agatha: Coven of Chaos, dan Agatha: Darkhold Diaries.

Judul Agatha All Along diambil dari lagu tema yang debut di episode ketujuh WandaVision. Lagu ini menjadi sensasi viral dan menerima penghargaan Emmy untuk komposer Kristen Anderson-Lopez dan Robert Lopez.

Dikutip dari The Hollywood Reporter, lagu ini mengungkapkan karakter Agatha Harkness, yang diperankan oleh Kathryn Hahn, adalah antagonis utama di balik banyak kejadian aneh di Westview, kota fiktif dalam WandaVision .

Cerita Agatha All Along akan melanjutkan kisah setelah peristiwa di WandaVision, Agatha Harkness kehilangan kekuatannya akibat tindakan Wanda Maximoff, yang diperankan oleh Elizabeth Olsen.

Serial ini akan mengikuti upaya Agatha untuk mendapat kembali kekuatannya dengan bantuan sekutu-sekutu yang tidak terduga. Teaser singkat yang dirilis menunjukkan Agatha sedang membentuk tim penyihir untuk mencapai tujuannya. Agatha All Along akan dibintangi oleh sejumlah bintang, yaitu Joe Locke, Patti LuPone, Aubrey Plaza, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Debra Jo Rupp, dan Emma Caulfield.

Jac Schaeffer, yang juga sebagai penulis utama dan produser eksekutif untuk WandaVision, kembali untuk memegang peran yang sama dalam Agatha All Along. Selain Schaeffer, serial ini juga diproduseri oleh Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Mary Livanos, dan Brad Winderbaum.

