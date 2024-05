Album SEVENTEEN Kemahalan, Penggemar Luapkan Kesalahan pada HYBE

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Album terbaru SEVENTEEN 17 IS RIGHT HERE memecahkan rekor penjualan tertinggi. Namun pencapaian ini diiringi reaksi negatif terkait harga album yang terlalu mahal. Pihak agensi pun segera memberikan pernyataan terkait hal tersebut.

Album yang berisi lagu-lagu terbaik SEVENTEEN itu memiliki beberapa versi. Salah satunya versi deluxe, yang dibanderol harga 170 ribu won atau sekitar Rp 2 juta per buah. Pre-order album versi deluxe sudah dibuka hari ini, Selasa 17 Mei 2024.

Album versi ini terdiri dari 14 jenis photobook 12 halaman, 1 jenis buku pengarsipan 84 halaman, buku lirik dan CD, 2 jenis poster, 30 jenis sticker pack, 13 jenis gantungan kunci, dan satu set photocard para anggota SEVENTEEN.

Beberapa jam setelah harga awal dirilis, agensi SEVENTEEN, Pledis Entertainment mengumumkan telah terjadi kesalahan pencantuman harga. Harga baru yang tertera adalah 69,500 won atau sekitar Rp 821 ribu.

Reaksi penggemar

Sebelum harga album diturunkan, penggemar menunjukkan reaksi negatif. Mereka menilai harga albumnya terlalu mahal. Penggemar juga menyalahkan HYBE, perusahaan utama, atas kenaikan harga ini.

“Ini keterlaluan," kata penggemar.

"Pikiranku menjadi kosong sesaat ketika melihat harganya," kata yang lain.

"HYBE menjadi gila dengan uang…” kata yang lainnya.

Bahkan setelah harga album diturunkan, penggemar curiga dengan keputusan perusahaan tersebut. Banyak juga yang menduga perusahaan ingin menipu penggemar. "Sepertinya mereka pikir itu akan laris manis karena banyak orang bodoh di kalangan penggemar idola. Sepertinya tidak laku," kata penggemar.

"Sejujurnya, jika itu benar-benar sebuah kesalahan, mereka akan segera memperbaikinya. Melihat waktu yang dibutuhkan selama 6 jam, apakah mereka pergi dan mendiskusikannya sebelum menghitung ulang? Sepertinya kita harus bersyukur mereka bahkan mengubahnya," kata yang lainnya.

Tanggapan agensi

Agensi SEVENTEEN, Pledis Entertainment, mengatakan bahwa album itu rencananya dibuat untuk edisi terbatas. Namun selama proses persiapan, agensi memutuskan untuk merilis album yang akan dinikmati lebih banyak penggemar. “Komponen dan harga telah berubah karena kami telah merevisi arah perencanaan untuk mengakomodasi hal tersebut,” ujarnya.

Pledis mengakui lalai memberitahu pihak distributor mengenai penetapan harga. “Namun karena kesalahan operasional, distributor salah diberitahu mengenai harga yang direncanakan, sehingga mengakibatkan kesalahan pada tampilan harga di halaman penjualan,” kata agensi.

Agensi juga menjelaskan alasan tidak cepat memberi tahu kesalahan harga. Ini karena mereka membutuhkan waktu untuk diskusi perubahan label harga dan rencana pemrosesan pengembalian dana dengan distributor.

"Kami dengan tulus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan karena kebingungan ini. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengatur ulang proses internal kami untuk mencegah kesalahan serupa terjadi di masa mendatang," lata agensi.

Tentang album 17 IS RIGHT HERE

Album 17 IS RIGHT HERE berisi perjalanan SEVENTEEN selama sembilan tahun di industri K-Pop. Dari total 33 lagu, terdapat 28 lagu utama, ditambah lagu "I Love You (Inst.)" serta empat lagu baru. Termasuk lagu utama "MAESTRO" dan tiga lagu dari masing-masing unit, "LALALI" dari unit hip-hop, "Spell" dari unit performance, dan "Cheers to Youth" dari unit vokal.

Baru-baru ini situs agregasi penjualan album Hanteo Chart mencatat penjualan album tersebut mencapai 2.967.937 kopi dalam seminggu setelah dirilis pada 29 April 2024. Dengan begitu, SEVENTEEN berhasil memecahkan rekor baru penjualan album minggu pertama tertinggi dalam sejarah K-pop menurut Hanteo Chart.

Secara global album itu termasuk menduduki puncak Peringkat Album Harian Oricon di Jepang selama lima hari berturut-turut dari tanggal 30 April hingga 4 Mei. Pencapaian lainnya termasuk menduduki posisi No. 2 di chart iTunes Worldwide Album setelah dirilis.

