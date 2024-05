All 4 One Gelar Konser di Jakarta 23 Juni, Ini Profil Grup Vokal yang Populerkan Lagu I Swear

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup vokal legendaris dari Amerika Serikat, All 4 One akan menggelar konser bertajuk All 4 One 30 Years Anniversary Tour di Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park pada 23 Juni 2024.

Tomita Entertainment selaku promotor menyampaikan bahwa penyanyi asal Filipina Christian Bautista, yang dikenal dengan lagu hit seperti “The Way Yoo Look at Me”, akan menjadi penampil pembuka konser All 4 One. Promotor juga menargetkan konser peringatan hari jadi All 4 One dapat dihadiri oleh 2.000 hingga 2.100 penonton dan kemungkinan akan ditambah jika antusiasnya tinggi

"Kami berkomitmen ingin mengajak para penggemar All 4 One untuk bernyanyi bersama dan merasakan kembali momen magis bersama idola mereka yang sudah lama dinantikan kedatangannya," kata CEO Tomita Entertainment Yanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin sebagaimana dilansir dari Antara pada Sein, 13 Mei 2024.

Sementara itu, tiket konser All 4 One sudah dapat diperoleh di TIX ID dari 11 Mei 2024. Harga tiket konser, belum termasuk pajak 10 persen dan biaya administrasi 5 persen, dipatok Rp3.250.000 untuk kategori Platinum + Meet and Greet, Rp2.250.000 untuk kategori Platinum, Rp1.350.000 untuk kategori Gold, dan Rp950.000 untuk kategori Silver.

Profil All-4-One

Dikutip dari allmusic.com All 4 One dibentuk pada 1993 dengan 4 personel di antaranya Tony Borowiak, Jamie Jones, Delious Kennedy, dan Alfred Nevarez, namun baru memulai debut pada tahun berikutnya.

Pemenang Grammy dalam kategori Penampilan Pop Terbaik oleh Duo atau Grup ini dikenal secara internasional karena menciptakan lagu-lagu cinta yang indah. Lagu dari All 4 One tidak hanya kuat di char gelombang radio tetapi juga menyabet banyak penghargaan seperti dilansir dari all-4-one.com.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Single pertama All 4 One “So Much In Love”, mencapai Penjualan Emas RIAA dan status pop 5 teratas dan single kedua mereka “I Swear”, menempati posisi 1 di Billboard “Hot 100” selama 11 minggu berturut-turut, sementara penjualannya meroket untuk mempertahankan status single terlaris 1 pada 1994 dan single tersukses ketiga di era rock.

“I Swear”, juga awet menduduki “Hot 100”, Billboard sebagai salah satu single tersukses sepanjang masa dan dinobatkan oleh ASCAP sebagai salah satu lagu cinta terhebat di abad ke-20. “I Swear” tercatat dalam Guinness’s World Book of Records (sebagai single terlaris tahun 1994). Album kedua grup ini disorot oleh “I Can Love You Like That”, yang mencapai 5 besar di Billboard “Hot 100”.

All 4 One disepanjang karier bermusiknya telah memenangkan banyak penghargaan termasuk Grammy, American Music Award, Blockbuster Award, penghargaan internasional yang tak terhitung jumlahnya, dan menyelesaikan beberapa tur besar dunia.

Karya All 4 One hingga saat ini selalu dinantikan dan punya tempat tersendiri di hati para penggemarnya, hits-hits tentang cinta yang dibawakan grup vokal asal Amerika akan membuat pecinta musik 90-an kembali merasakan momen magis di masa lalu.

Pilihan Editor: Nostalgia 90-an Ala All 4 One