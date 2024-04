Teaser Video Klip MAESTRO SEVENTEEN Bak Film Sci-Fi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - SEVENTEEN merilis video musik lagu "MAESTRO" pada Kamis, 25 Juli 2024, tengah malam waktu Korea Selatan. Lagu tersebut termasuk lagu baru dari empat lagu lainnya dari album terbaik17 IS RIGHT HERE, yang akan dirilis pada tanggal 29 Juli 2024.

Teaser video musik MAESTRO, nampak jauh berbeda dengan video musik SEVENTEEN sebelumnya. Kali ini bernuansa lebih gelap dan mengingatkan pada film fiksi ilmiah.

Penggunaan AI

Di awal video, SEVENTEEN mempertanyakan tentang realitas dan AI atau Aritifial Inteligence. "Dalam realitas kita saat ini di mana segala sesuatu dapat diciptakan dengan AI, siapakah maestro sebenarnya?" tulis mereka.

Ditambahkan pula bahwa sebagian video musik itu juga menggunakan AI. Video itu dilanjutkan dengan robot mutakhir yang memainkan alat musik menggantikan ciptaan manusia meningkatkan ketegangan.

Teaser video klip MAESTRO SEVENTEEN. (Youtube.com/HYBE Label)

Menurut agensi SEVENTEEN, Pledis Entertainment, penggunaan AI menunjukkan bahwa latar cerita video musik yang di dalamnya teknologi mutakhir menciptakan seni atas nama manusia dan mendekati kenyataan. Bagian utama video musik itu semakin menarik di mana subjek penciptaan telah berubah.

"MAESTRO" sendiri memiliki makna 'Mari kita bersatu sebagai grup yang beragam untuk memimpin dunia kita dan menjadi yang terbaik yang memimpin arus.' Dalam video highlight medley yang dirilis sebelumnya, kalimat "Untuk perintah Maestro" diungkapkan dengan karisma dan energi unik SEVENTEEN.

Teaser video klip MAESTRO SEVENTEEN. (Youtube.com/HYBE Label)

Album 17 IS RIGHT HERE

Dalam album terbaik 17 IS RIGHT HERE, SEVENTEEN juga merilis empat lagu baru beserta video musiknya. Setelah "MAESTRO" yang akan dirilis pada 29 April 2024, tiga lagu lainnya akan dirilis bulan Mei. Ketiga lagu itu merupakan penampilan dari sub unit SEVENTEEN.

Lagu "LALALI," dari unit hip-hop S.Coups, Wonwoo, Mingyu dan Vernon akan dirilis pada 10 Mei, lagu "Spell" oleh tim performance Jun, Hoshi, The8 dan Dino, dirilis pada 17 Mei 2024. Sedangkan lagu "Cheers to Youth" oleh unit vokal Jeonghan, Joshua, Woozi, DK dan Seungkwan akan dirilis pada 24 Mei 2024. Beberapa anggota SEVENTEEN, juga ikut bagian menyusun lagu baru tersebut. Termasuk Woozi, S.Coups, Wonwoo dan The8.

Album tersebut terdiri dari dua bagian. Disk pertama termasuk empat lagu baru dan delapan lagu berbahasa Jepang versi bahasa Korea. ermasuk "Fallin' Flower" dan "24H". Sedangkan disk kedua terdiri dari 20 lagu hits mereka, termasuk "Aodre U", "God of Music," "Very Nice," Left & Right", "Super" dan lainnya.

