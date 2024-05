Lagu MAESTRO SEVENTEEN Versi Orkestra Bakal Dirilis Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - SEVENTEEN comeback dengan album 17 IS RIGHT HERE yang dirilis 29 April 2024. Single utamanya MAESTRO menduduki posisi puncak tangga lagu iTunes. Hari ini, grup yang berada dalam naungan agensi Pledis Entertainment itu akan memanjakan penggemarnya dengan merilis single tersebut versi remix.

Melalui Weverse, platform penggemar, Pledis Entertainment mengumumkan lagu MAESTRO akan dirilis dalam versi musik orchestra. Lagu tersebut akan dirilis melalui platform musik di seluruh dunia, pada hari ini, Jumat 3 Mei 2024 pukul 1 siang waktu Korea Selatan,

"Halo ini, Pledis Entertainment, pada hari Jumat 3 Mei pukul 1 siang waktu Korea Selatan, lagu SEVENTEEN 'MAESTRO (Orchestra Remix)' akan dirilis. Kami mengharapkan cinta, dukungan dan antusiasime CARAT (fandom SEVENTEEN)," kata agensi.

Lagu "MAESTRO" versi asli bergenre dance R&B. Sementara versi remix ini akan terlahir kembali dengan aransemen musik orkestra. Versi ini tentu akan terasa lebih megah dan meningkatkan ekspektasi akan lagunya.

Spoiler di konten spesial Going SEVENTEEN

Bagi CARAT, yang sudah menonton konten spesial Going SEVENTEEN dalam rangka SEVENTEEN comeback, tentu sudah menyadari spoiler di akhir bagian 2. Versi aransemen dari lagu instrumental "MAESTRO" sempat diperdengarkan. Namun yang dirilis akan berbeda dengan versi yang ditampilkan dalam konten tersebut. Ekpektasi penggemar global diharapkan akan semakin tinggi.

Album 17 IS RIGHT HERE

"MAESTRO" merupakan satu dari empat lagu baru yang dirilis dalam album 17 IS RIGHT HERE. Lagu itu menampilkan suara piano yang intens. Liriknya mengandung pesan terkait dengan perkembangan teknologi AI. SEVENTEEN mengajak semua yang berbeda bersatu untuk memimpin dunia, dan menjadi yang terbaik yang memimpin tren.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah dirilis, lagu "MAESTRO" mendapat sambutan luar biasa dari CARAT di seluruh dunia. Terbukti lagu itu menduduki puncak tangga lagu Top Song iTunes di 32 negara/wilayah di seluruh dunia, termasuk Spanyol, Indonesia, Filipina, dan Meksiko. Begitu juga di tangga musik Korea Selatan, lagu itu menduduki posisi puncak di Melon HOT 100, Genie Music dan Bugs secara real-time.

Saat ini , S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, Dino sedang sibuk mempromosikan album baru mereka dan di berbagai program musik televisi, termasuk M Countdown di Mnet dan Music Bank KBS2.

Sementara konser encore SEVENTEEN FOLLOW AGAIN akan berlanjut di Jepang. Mereka akan menyapa penggemarnya di Stadion Yanmar Nagai, Osaka pada tanggal 18 dan 19 Mei 2024 dan di Stadion Nissan di Kanagawa pada tanggal 25 dan 26 Mei 2024.

STAR NEWS KOREA

Pilihan editor: Sebelum Dirilis, Album Baru Seventeen sudah Mencapai 3 Juta Pre-order