Seventeen: Ini Deretan Lagu dalam Album 17 is Right Here

TEMPO.CO, Jakarta - Album baru Seventeen, 17 is Right Here dirilis pada 29 April 2024. Album ini memasang Maestro sebagai lagu utama. Dikutip dari Fandom, album ini dalam lima versi yang berbeda, memungkinkan penggemar untuk memilih sesuai dengan preferensi, Here, Hear, Dear, KiT, dan Weverse Album.

Tentang Album Seventeen

Album ini tidak hanya menawarkan pengalaman mendengarkan, tapi juga unsur koleksi bagi penggemar Seventeen. Pada awal Maret 2024, pemberitahuan tentang comeback Seventeen mulai beredar. Pada 31 Maret, konfirmasi disampaikan selama konser SeventeenTour 'Follow' Again di Incheon. Keputusan untuk merilis album terbaik pertama terlihat dalam jumlah pre-order atau prapemesanan yang mencapai jutaan.

Sebelum rilis, album ini sudah mendapat 3 juta pemesanan yang dilakukan lebih awal. Pada Senin, 22 April 2024, distributor album Seventeen, YG Plus mengumumkan, pada 19 April, album 17 Is Right Here telah mencatat total prapemesanan stok sebanyak 3.087.613.

Album 17 is Right Here akan dirilis pada 29 April 2024. Pertama kali diumumkan di akhir konser encore Follow Again di Incheon pada 30-31 Maret 2024. Laporan Soompi tercatat sudah 3.087.613 prapemesanan pada 19 April 2024. Dikutip dari NME, teaser album ini dirancang oleh artis Max Dalton.

Dikutip dari Soompi, album ini terjual lebih dari 2 juta dalam sehari. Pencapaian ini tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga mencapai prestasi internasional dengan mencapai posisi teratas di tangga lagu iTunes di berbagai negara. Lagu utamanya, Maestro, meraih pencapaian di tangga lagu iTunes Top Songs di berbagai wilayah.

List Album

CD1

1. Maestro - 3:18

2. Lalali (Hip-Hop team) - 2:51

3. Spell (Performance team) - 3:17

4. Cheers to Youth (Vocal team) - 3:11

5. Call Call Call! (versi Korea) - 3:20

6. Happy Ending (versi Korea) - 3:28

7. Falling Flower (versi Korea) - 3:30

8. 24H (versi Korea) - 3:08

9. Not Alone (versi Korea) - 3:18

10. Power of Love (versi Korea) - 3:49

11. Dream (versi Korea) - 3:06

12. Ima -Even If the World Ends Tomorrow- (versi Korea) - 3:11

CD2

1. Adore U - 3:06

2. Mansae - 3:06

3. Pretty U - 3:27

4. Very Nice - 3:12

5. Boomboom - 3:26

6. Don't Wanna Cry - 3:23

7. Clap - 2:47

8. Thanks - 3:33

9. Oh My! - 3:15

10. Home - 3:23

11. Fear - 2:55

12. Left & Right - 3:21

13. Home;Run - 3:04

14. Ready to Love - 3:06

15. Rock With You - 3:00

16. Hot - 3:17

17. _World - 2:58

18. F*ck My Life - 3:22

19. Super - 3:20

20. God of Music - 3:25

21. Adore U (digital only) - 3:06

