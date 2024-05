Star Wars: The Acolyte Rilis Teaser Terbaru, Lee Jung Jae sebagai Jedi Master

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Teaser terbaru untuk serial Star Wars: The Acolyte telah dirilis. Aktor Korea Selatan, Lee Jung Jae, sebagai pemeran utama di dalam bagian terbaru dari serial yang diproduseri Leslie Headland ini hadir sebagai seorang Jedi Master.

Video berdurasi kurang dari satu menit yang dirilis Disney Plus Korea pada Senin, 13 Mei 2024 tersebut diawali dengan berita tentang Jedi yang terbunuh. Saat Master Sol yang diperankan oleh Lee Jung Jae berhadapan dengan Mae yang diperankan Amandla Stenberg, dia menyatakan, “dia adalah muridku. Biarkan aku menjadi orang yang membawanya masuk.”

Lee Jung Jae Mendapat Pelatihan Aksi

Master Sol adalah seorang Jedi yang memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Sebagaimana yang tertulis pada laman Soompi, Lee Jung Jae menerima pelatihan aksi saat syuting di Inggris dalam rangka memainkan perannya tersebut dengan baik.

Amandla Stenberg, Lee Jung Jae, dan Leslye Headland di lokasi syuting Star Wars: The Acolyte. Dok. Star Wars

Amandla Stenberg yang beradu akting dengannya menyatakan kekagumannya atas profesionalitas dan totalitas bintang Squid Game itu dalam memerankan karakter utama film. Aktris muda kelahiran 1998 itu juga memuji kemampuan Lee Jung Jae ketika memainkan adegan aksi.

“Aktor Lee Jung Jae, yang berperan sebagai Sol, benar-benar bersinar. Khususnya, dia melakukan adegan aksi yang luar biasa, dan rasanya seperti dia sedang menari," katanya.

Sekilas tentang Star Wars: The Acolyte

Masuk ke dalam serial dengan genre thriller misteri, Star Wars: The Acolyte akan membawa penonton ke galaksi rahasia yang penug kegelapan dan kekuatan sisi gelap yang muncul di hari-hari terakhir era High Republic. Mengambil latar waktu 50 tahun sebelum peristiwa Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, Star Wars: The Acolyte juga akan dibintangi oleh Joonas Suotamo yang bergabung sebagai Wookiee Jedi bernama Kelnaka, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, dan Charlie Barnett yang detail perannya masih dirahasiakan.

Di dalam serial terbaru ini nantinya mantan Jedi Padawan bersatu kembali dengan Jedi Master-nya untuk menyelidiki serangkaian kejahatan, namun kekuatan yang mereka hadapi ternyata lebih jahat dari yang pernah mereka perkirakan. Mengenai hal ini, di akhir video teaser terbaru, Lee Jung Jae terlihat sedang bertarung dengan sosok misterius menggunakan pedang cahaya atau light saber khas universe Star Wars. Di sela-sela pertarungan tersebut ia menanyakan “kamu itu apa?” yang ikut membangkitkan rasa penasaran para penonton soal sosok misterius tersebut.

