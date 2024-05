Anya Taylor-Joy Ungkap Tantangan yang Dihadapi Selama Syuting Furiosa: Mad Max Saga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Furiosa: Mad Max Saga akan segera dirilis. Anya Taylor-Joy, sebagai pemeran utama film garapan George Miller tersebut, mengaku bahwa dirinya merasa kesulitan selama proses syuting yang dilakukan selama berbulan-bulan.

Sebab itu, Anya membutuhkan waktu hingga dua tahun untuk memproses pengalamannya tersebut. “Aku tidak ingin membahasnya terlalu jauh, tetapi segala sesuatu yang aku pikir akan mudah ternyata sulit,” katanya kepada New York Times pada Minggu, 12 Mei 2024.

Proses syuting Furiosa: A Mad Max Saga

Terlebih lagi proses syuting film yang lebih banyak mengandalkan ekspresi itu dilakukan tanpa menyampaikan dialog apapun. Dia harus memainkan rangkaian aksi tanpa kata-kata berulang kali. “Aku belum pernah merasa lebih sendiri daripada saat memainkan film itu,” ujarnya mengenai proses syuting yang memberikan dampak begitu intens untuk dirinya.

Meski begitu, pengganti peran Charlize Theron tersebut memahami dengan baik apa yang akan ia hadapi. Ia dan George Miller banyak menghabiskan waktu untuk berdiskusi demi menyempurnakan rangkaian aksi pada film dengan menganalisis detail eskpresi wajah karakter Furiosa yang ia perankan.

“Dia memiliki gambaran yang sangat, sangat ketat tentang seperti apa wajah perang Furiosa, dan mataku mengambil peran besar dalam film itu,” ungkap Anya.

Baca Juga: Profil Chris Hemsworth Pengisi Suara Optimus Prime di Transformers One

Dia pun mengingat arahan yang diberikan sutradara film keluarga Happy Feet tersebut. “‘Mulut tertutup, tidak ada emosi, bicaralah dengan matamu.' Itu saja, itu saja yang kamu punya,” ujarnya.

Pemeran utama pada serial The Queen’s Gambit tersebut mengaku tidak menyesali pengalaman bergabung dengan proyek Mad Max dan merasa bangga bisa menjadi bagian dari film tersebut. “Aku tidak akan pernah menyesali pengalaman ini, dalam berbagai tingkatan, namun ini adalah kisah yang sangat khusus untuk dimiliki. Tidak semua orang di dunia ini pernah membuat film 'Mad Max', dan aku bersumpah ketika bertemu dengan setiap orang yang sudah pernah bergabung, ada suatu di mata kami: seperti, ‘kami tahu’, ” ucapnya.

Sinopsis Film Furiosa: A Mad Max Saga

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Furiosa: A Mad Max Saga merupakan prequel dari film serial Mad Max sebelumnya. Film ini mempertemukan Anya sebagai Kaisar Furiosa dengan Chris Hemsworth, yang berperan sebagai Dementus, panglima perang licik yang menghantui masa kecilnya. Film ini mengambil tempat 15 tahun sebelum seluruh kejadian di film Mad Max: Fury Road terjadi.

Furiosa diculik bersama dengan ibunya sewaktu kecil oleh panglima perang Dementus. Keduanya direnggut paksa dari The Green Place yang berada di Vuvalini (The Many Mothers) yang merupakan tempat Furiosa dilahirkan dan banyak perempuan lain tinggal. Furiosa yang berhasil bertahan hidup kemudian memulai kisahnya untuk membalaskan dendamnya agar bisa kembali ke keluarganya di tanah kelahirannya. F

Sebelum dirilis pada 24 Mei 2024, Furiosa: A Mad Max Saga akan ditayangkan di Festival Film Cannes 2024. Film ini menjadi lanjutan dari serangkaian karya sebelumnya yang telah diciptakan oleh Miller, termasuk Mad Max: Fury Road (2015), Mad Max: Beyond Thunderdome (1985), Mad Max II: The Challenge (1981), dan Mad Max (1979).

HOLLYWOOD REPORTER | NYTIMES | VARIETY

Pilihan editor: Gaya Anya Taylor-Joy Mengenakan Baju Balap Bubblegum Pink di Premiere The Super Mario Bros. Movie