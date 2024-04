Teaser Queen of Tears Episode 15 Dirilis, Penonton Makin Galau dan Overthinking

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Teaser Queen of Tears episode 15 dirilis oleh tvN pada Kamis, 25 April 2024. Cuplikan singkat berdurasi 1 menit 15 detik itu berhasil membuat para penonton semakin galau menanti dua episode terakhir yang akan tayang akhir pekan ini.

Dalam episode 14 yang tayang pada Ahad, 21 April 2024 lalu, Hong Hae In (Kim Ji Won) akhirnya setuju untuk menjalani operasi. Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) meyakinkannya akan selalu ada di sisi istrinya meskipun operasi tersebut membuat Hong Hae In harus kehilangan seluruh ingatannya.

Namun, Baek Hyun Woo tidak dapat menepati janjinya untuk menjadi orang pertama yang Hong Hae In lihat ketika siuman. Yoon Eun Song (Park Sung Hoon) membuat Baek Hyun Woo ditangkap oleh polisi dengan tuduhan pembunuhan. Ingin merebut dari Baek Hyun Woo, Yoon Eun Song bahkan berusaha mengalihkan ingatan Hong Hae In.



Queen of Tears Episode 15: Hong Hae In Bertemu Baek Hyun Woo Setelah Hilang Ingatan

Queen of Tears episode 15 akan memperlihatkan bagaimana hubungan pasangan suami istri tersebut setelah Hong Hae In hilang ingatan. Yoon Eun Song sengaja menjelek-jelekan Baek Hyun Woo di depan Hong Hae In.

"Jika aku harus bertemu dengannya, di mana yang lebih aman daripada di sini (penjara)?," kata Hong Hae In ketika hendak bertemu Baek Hyun Woo di penjara, dalam teaser Queen of Tears episode 15.

Kim Ji Won sebagai Hong Hae In dalam Queen of Tears episode 15. Foto: tvN

"Dia adalah pria yang sangat kejam sehingga dia selingkuh, menguntit mantan istri yang sudah bercerai, dan bahkan membunuh orang," kata Hong Hae In yang sepenuhnya mempercayai cerita Yoon Eun Song.

Hong Hae In kemudian mengeluh dan berbicara kepada dirinya sendiri. "Di kehidupan sebelumnya, seberapa rendahnya dirimu Hong Hae In? Kenapa aku bisa bersama orang seperti ini?"

Tiba-tiba Baek Hyun Woo yang mengenakan seragam penjara muncul di hadapan Hong Hae In. Sorot mata Hong Hae In mendadak berubah ketika melihat Baek Hyun Woo, seolah terpana. Baek Hyun Woo berjalan perlahan mendekati Hong Hae In yang berada di balik kaca. Teaser tersebut diakhiri dengan Baek Hyun Woo memanggil nama Hong Hae In dengan lembut.



Penonton dari Indonesia ramai-ramai membanjiri kolom komentar video teaser Queen of Tears episode 15 itu di Instagram tvN. "Sedih amat malah ketemu nya di penjara," tulis @toramna***. "Harus banget masih disiksa gini kita di 2 episode terakhir..????" tulis @treearo***. "Apa sih tvN belom apa-apa gue udah overthinking duluan," tulis @miaaa0***.

Queen of Tears Episode 15 dan 16 Tayang dengan Durasi Lebih Lama

tvN telah mengumumkan perubahan jadwal berikut untuk Queen of Tears episode 15 dan 16. Penonton akan dapat menikmati Queen of Tears dengan tambahan 10 menit dibandingkan waktu tayang episode sebelumnya.

Queen of Tears akan merilis dua episode spesial tambahan pada 4 dan 5 Mei 2024. Detail mengenai format dan penampilan para pemeran utama spesial Queen of Tears saat ini sedang dalam pembahasan tim produksi. Episode spesial ini bertujuan untuk menawarkan pengalaman unik kepada penonton.

