Mengenal Olivia Rodrigo yang Dinobatkan sebagai Songwriter of the Year tahun 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Olivia Rodrigo dan penulis lagu yang menjadi mitranya selama ini Daniel Nigro dinobatkan sebagai Songwriter of the Year tahun 2024 oleh American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), dikutip Antara.

Olivia dan Daniel, yang bersama-sama menggarap album debut Sour (2021) dan Guts (2023), mendapat pengakuan tersebut dalam ajang penghargaan tahunan ASCAP di Houdini Estate, Los Angeles. Keduanya meraih penghargaan Songwriter of the Year tahun ini berkat lagu Vampire dan Bad Idea, Right?.

Profil Olivia Rodrigo

Baca Juga: Dahyun TWICE Segera Debut Jadi Aktris Sudah Terima Tawaran Film Lain

Olivia Rodrigo seorang penyanyi, aktris dan penulis lagu yang berasal dari Los Angeles. Dikutip dari IMDb, ia lahir 20 Februari 2003, keturunan Filipina dari ayahnya dan keturunan Jerman, Inggris, Irlandia, dan Austria dari ibunya. Olivia memiliki beragam latar belakang budaya yang tecermin dalam kepekaan artistiknya.

Olivia mulai bernyanyi sejak usia 4 tahun dan mulai akting atas rekomendasi pelatih vokalnya. Dalam dua musim pertama serial Disney+ High School Musical: The Musical: The Series, Olivia tidak hanya berakting tetapi juga menulis dua lagu asli untuk serial tersebut. Akting menjadi perkembangan baru baginya, namun bernyanyi dan menulis lagu telah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil.

Beberapa artis yang menjadi inspirasinya, yaitu Fiona Apple, Jack White, PJ Harvey, dan Phoebe Bridgers. Dikutip dari Fandom, karier Olivia melonjak saat ia merilis single pertamanya Drivers License pada 8 Januari 2021. Lagu ini, yang ditulis bersama produser Dan Nigro, memecahkan rekor Spotify untuk streaming terbanyak dalam sehari untuk lagu non-liburan dan mencapai nomor satu di Billboard Hot 100. Pencapaian ini membuka jalan bagi single berikutnya, Deja Vu dan Good 4 U, yang juga meraih posisi tinggi di tangga lagu.

Baca Juga: 5 Aktris Korea Selatan yang jadi Figuran Sebelum Terkenal

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Album debut Olivia, Sour, dirilis pada 21 Mei 2021, dan mendapat pujian kritis luas. Album ini debut di nomor satu di Billboard 200 dan diakui sebagai salah satu album terbaik oleh berbagai kritikus. Sour juga menjadi album terlaris di beberapa negara, dan Olivia dijuluki sebagai the Voice of her Generation oleh majalah Variety.

Pada akhir 2021, Olivia menutup tahun sebagai artis dengan penjualan single terbaik di dunia. Albumnya Sour yang paling banyak diputar di Spotify. Ia juga menerima tujuh nominasi di Grammy Awards Tahunan ke-64 dan memenangkan tiga di antaranya, termasuk Artis Pendatang Baru Terbaik.

Pada 2022, Olivia merilis film dokumenter Disney+ Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U, yang memberikan gambaran lebih dalam tentang perjalanan musiknya. Dengan gaya menulis yang penuh empati dan kemampuan untuk menangkap emosi secara mendalam, Olivia terus menjadi inspirasi bagi generasi muda dan diakui sebagai salah satu artis paling berpengaruh.

Pilihan Editor: Tak Cuma Taylor Swift, Lagu-lagu Artis K-Pop Juga Dihapus dari TikTok