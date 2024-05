Perjalanan Karier Wi Ha Joon hingga Dapat Penghargaan Rising Stsr dari First Brand Award

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Korea Selatan Wi Ha Joon didapuk menjadi pemeran utama dalam drama Korea romansa berjudul 'The Midnight Romance in Hagwon'. Penggemar sangat menantikan debut kali pertama Wi HavJoon dalam genre romansa tersebut. Sebelumnya Wi Ha Joon selalu terima peran dalam film serta drama berbau laga, thriller, hingga konflik yang sangat kompleks. Dilansir dari The Edge Magazine, Wi Ha-Joon mengaku sejak berada di sekolah menengah ia sangat menyukai untuk tampil di atas panggung dan mendapatkan tepuk tangan saat mengikuti club dance di sekolahnya tersebut.

Dari sana, tekadnya untuk terjun ke industri hiburan terpupuk dengan baik, setelah lulus sekolah, Wi Ha Joon hijrah ke Seoul untuk bergabung dalam akademi akting, rutin mengikuti teater, dan bercita-cita menjadi aktor kelas atas Korea Selatan. Pria kelahiran Busan tersebut akhirnya berhasil debut akting pada tahun 2014 saat berusia 23 tahun dengan webdrama bertajuk 'We Don't Talk Anymore'. Dikutip dari boo.world, nama Wi Ha Joon semakin terkenal saat ia bintangi drama Korea 'Something In the Rain' dengan Son Ye Jin dan Jung Hae In.

Aktingnya mendapat pujian dari kritikus drakor dan film Korea, selain visual wajahnya yang sangat menonjol Wi Ha Joon juga memiliki kemampuan mendalami karakter yang ia perankan dengan kompleks serta kedalaman emosi. Tak heran, aktor yang memiliki tipe kepribadian ISTP ini memiliki penggemar yang kian berkembang lebih besar. Pada tahun 2018 ia mendapatkan tawaran bermain layar lebar genre horor 'Gonjiam Haunted Asylum', aktor berzodiak Pisces tersebut menerima tawaran film dan memerankan karakter Ha-joon.

Pada tahun 2021, Wi Ha-Joon mendapat dua proyek besar sekaligus yang membuat kariernya memuncak, yaitu film 'Midnight' dan serial Netflix 'Squid Game'. Dikutip dari Asian Wiki, film 'Midnight' memiliki genre thriller yang mengisahkan seorang gadis bisu yang nahasnya bertemu psikopat di tengah malam. Gadis tersebut Kyung Mi memiliki cara cerdik untuk berusaha lepas dari jeratan Do Sik (psikopat) yang diperankan oleh Wi Ha Joon.

Sedangkan serial 'Squid Game' bercerita mengenai cara bertahan hidup orang-orang yang mendapatkan undangan khusus untuk memainkan game mematikan dengan imbalan hadiah uang yang sangat besar. Wi Ha Joon berperan sebagai polisi yang berhasil menyelinap dalam permainan tersebut, sayangnya di akhir episode karakternya dibuat terkena tembakan dan jatuh ke laut.

Pada akhir tahun lalu, Wi Ha Joon resmi mendapatkan penghargaan pertamanya sebagai aktor dari First Brand Award kategori Rising Star. Setelah usai dengan proyek dramanya bersama Ji Chang Wook dan Im Se mi dalam serial 'The Worst of Evil', kini Wi Ha-Joon disibukkan dengan proyek terbarunya dengan Jung Ryeo Won untuk bermanis-manis dalam drama 'The Midnight Romance in Hagwon'.

Pilihan Editor: 5 Drama Korea yang Dibintangi oleh Ji Sung