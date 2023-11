5 Aktris dan Aktor Drakor Pemeran Dosen atau Guru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak aktris dan aktor Korea Selatan yang memikat dalam memainkan karakternya berperan sebagai dosen dan guru. Berikut lima aktris dan aktor yang pernah berperan sebagai dosen dan guru.

1. Kwon Hae Hyo

Aktor Kwon Hae Hyo dalam drakor Vigilante (2023) berperan sebagai Lee Joon Yeob, dosen akademi kepolisian. Lee Joo Yeob mengajar Kim Ji Yong yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk, mahasiswa akademi kepolisian yang menjalani dua kehidupan berlainan, dikutip dari AsianWiki.

Masa kecil Kim Ji Yong yang pernah melihat ibunya dipukul hingga tewas oleh preman tanpa alasan di jalan membuat dia tumbuh dengan dendam. Kim Ji Yong yang sudah bertumbuh besar masih menyimpan dendam atas kematian ibunya. Ia mengambil tindakan memukul penjahat tersebut secara brutal.

Sejak saat itu, Kim Ji Yong mulai menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda. Selama hari kerja, dia mahasiswa teladan di perguruan tinggi kepolisian. Pada akhir pekan dia berubah menjadi orang yang menghajar secara brutal para pelaku kriminal yang menerima hukuman ringan. Ia dijuluki Vigilante. Sosoknya yang misterius terus menjadi pemberitaan media massa, bahkan terus dibicarakan di kampusnya. Namun dosennya, Lee Joon Yeob tak mengetahui kalau Vigilante itu mahasiswanya sendiri.

2. Oh Jung Se

Dalam drakor Revenant (2023), Oh Jung Se berperan sebagai dosen folklore. Ia berperan sebagai Yeom Hae Sang yang memiliki kemampuan melihat hantu. Walaupun, ia bisa melihat hantu ia tak merasa terganggu, karena sudah terbiasa. Tokoh Yeom Hae Sang dalam drakor Revenant ikut berjuang memecahkan misteri bersama Gu San Yeong yang diperankan Kim Tae Ri. Mereka menelusuri riwayat hantu jahat. Yeom Hae Sang dan Gu San Yeong memiliki ikatan khusus dengan hantu yang sedang ditelusuri riwayatnya itu.

3. Lee Jung Eun

Dikutip dari My Drama List, Lee Jung Eun memerankan Kim Eun Sook dalam serial drama Law School (2021). Kim Eun Sook dosen hukum perdata. Ia pernah menjadi kepala konsultan hukum gratis di fakultas. Sifat alami kepribadian bebas membuat Eun Sook mendapat reputasinya sebagai ahli di pengadilan.

4. Seo Hyun Jin

Seo Hyun Jin memainkan peran sebagai Go Ha Neul di drakor Black Dog (2019). Go Ha Neul diangkat menjadi pengajar separuh waktu di sekolah swasta. Dia bermimpi menjadi pendidik, karena dorongan rasa terima kasihnya kepada salah satu gurunya yang sudah menyelamatkan hidupnya. Go Ha Neul tumbuh bersama para siswa saat mereka menghadapi berbagai masalah yang ada di lingkungan sekolah yang tak menyenangkan.

5. Park Shi Eun

Aktris Park Shi Eun berperan dalam serial drama Teacher Oh Soon Nam (2017) sebagai Oh Soon Nam. Teacher Oh Soon Nam berkisah tentang guru di sekolah tradisional Korea yang menikah dengan satu-satunya keturunan kepala keluarga klan yang memiliki tanggung jawab berat. Oh Soon Nam guru di sekolah tradisional Korea bernama Jeokhyeonjae memupuk aspirasi siswa seperti teman dekatnya.

