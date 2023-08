Kondisi S.Coups SEVENTEEN Setelah Operasi ACL

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - S.Coups SEVENTEEN telah keluar dari rumah sakit setelah menjalani operasi akibat cedera ACL (anterior cruciate ligament). Agensinya, PLEDIS Entertainment memberi kabar kepada penggemar tentang keberhasilan operasi dan aktivitas mendatang S.Coups.

"Operasinya berhasil dan S.Coups keluar dari rumah sakit pada Kamis pagi tanggal 24 dan telah beristirahat sejak itu," kata PLEDIS Entertainment di Weverse pada Kamis, 24 Agustus 2023.

S.Coups mengalami cedera pada lutut kirinya karena terjatuh saat pertandingan bola saat syuting sebuah konten pada Kamis, 10 Agustus 2023. S.Coups disarankan untuk melakukan operasi untuk memulihkan ACL dan ligamen anterolateral pada Senin, 21 Agustus 2023.



S.Coups SEVENTEEN Pakai Penyangga Kaki dan Kursi Roda

Setelah operasi, ketua SEVENTEEN ini masih harus menjalani rehabilitasi pasca operasi. "Untuk mempercepat kesembuhannya, S.Coups akan mengenakan penyangga kaki dan menggunakan kruk serta kursi roda. Setelah bekas operasinya sembuh, dia akan menjalani terapi fisik agar dia bisa kembali sehat sepenuhnya kepada para penggemarnya," kata agensi.

Setelah tim medis memastikan pemulihan sudah stabil, S.Coups berencana untuk berpartisipasi dalam aktivitas grup dalam batas yang wajar. "Kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung S.Coups dalam memulihkan kesehatannya, menempatkan pemulihannya sebagai prioritas utama," kata agensi.



SEVENTEEN Rilis Album Jepang Always Yours

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

SEVENTEEN baru saja comeback dengan merilis album mereka di Jepang berjudul Always Yours pada Rabu, 23 Agustus 2023. Album kompilasi pertama boy band ini telah mengumpulkan 370.000 penjualan setiap hari dan menduduki puncak tangga album harian.

Album ini juga menduduki No. 1 di chart album real-time Line Music sejak dirilis, menurut PLEDIS Entertainment pada Kamis, 24 Agustus 2023. Album kompilasi ini menampilkan 27 lagu, termasuk dua lagu baru, Ima -Even if the world ends tomorrow- dan Sara Sara.

Setelah ini, SEVENTEEN akan memulai Seventeen Tour 'Follow' to Japan. Grup beranggotakan 13 laki-laki ini akan tampil di Tokyo Dome, Belluna Dome di Saitama, Vantelin Dome Nagoya, Kyocera Dome Osaka dan Fukuoka PayPay Dome mulai 6 September hingga 16 Desember 2023.

SOOMPI | KOREA JOONGANG DAILY

Pilihan Editor: Profil Woozi, Anggota Seventeen yang Diajak Kolaborasi Suga BTS