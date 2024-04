Seventeen akan Merilis Album 29 April 2024, Apa Saja Aktivitas Grup K-Pop Ini?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop Seventeen akan merilis album terbaru Seventeen Best Album '17 is Right Here pada 29 April 2024. Album ini juga terdiri atas beberapa lagu lawas mereka. “Halo. Ini Pledis Entertainment. Pada Senin, 29 April 2024, Seventeen Best Album '17 is Right Here akan segera dirilis,” tulis Pledis Entertainment melalui akun Weverse, Minggu, 31 Maret 2024.

Seventeen Best Album '17 is Right Here akan terdiri atas dua versi, yakni versi Here dan Hear. Kedua versi tersebut dilengkapi dengan photo book, archiving book, lyric book, dan beberapa tambahan lainnya. Pledis juga memberikan detail singkat mengenai album terbaru Seventeen ini. Album tersebut akan berisi lagu-lagu dari album lawas, seperti album You Make My Day, AI 1.

Namun, Pledis belum mengumumkan jumlah lagu yang akan dimasukkan dalam album Seventeen Best Album '17 is Right Here . Pledis baru mengumumkan tanggal perilisan dan detail umum mengenai album terbaru grup tersebut.

Seventeen baru saja merampungkan konser Follow di Incheon, Korea Selatan pada 30 Maret-31 Maret 2024. Follow merupakan rangkaian tur konser Seventeen di Korea Selatan dan Jepang, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Pada Mei mendatang, tur konser Follow akan berlanjut ke Jepang, di Osaka dan Yokohama pada 18 Mei - 26 Mei 2024.

Aktivitas Seventeen