Profil Woozi, Anggota Seventeen yang Diajak Kolaborasi Suga BTS

TEMPO.CO, Jakarta - Suga BTS berkeinginan membuat grup bersama Woozi Seventeen. Grup akan dinamai The Brother. Keduanya bertemu dalam acara Suchwita yang diunggah YouTube BTS, pada Senin, 1 Mei 2023. Woozi menghadiri Suchwita untuk bertemu dengan Suga sekaligus promosi album terbaru Seventeen yang berjudul FML.

Mengenal Woozi

Mengutip Kpopping, Woozi Seventeen penyanyi Korea Selatan di bawah asuhan Pledis Entertainment. Woozi lahir di Busan, pada 22 November 1996. Nama aslinya Lee Jihoon. Ia menjadi terkenal selepas debut sebagai vokalis utama dari Seventeen, pada 25 Mei 2015.

Woozi menjalani masa pelatihan selama lima tahun. Ia merilis mixtep pertamanya berjudul Rubi pada 3 Januari 2022. Di Seventeen, Woozi pemimpin unit vokal dan bertanggung jawab memproduksi sebagian besar lagu. Ia juga menulis single digital terakhir Downpour dari grup proyek IOI.

Mengutip KPop Wise, sejak debut sampai sekarang, Woozi sudah memproduksi dan menyusun lebih dari 80 persen diskografi Seventeen. Lagu-lagu hit mereka seperti Very Nice, Hot, Don't Wanna Cry, dan Clap beberapa di antara yang dimiliki Woozi sebagai produser.

Woozi sebagai tulang punggung Seventeen sejak masa pradebut. Rekan sesama produser, Bumzu memuji Woozi sebagai produser selama acara pradebut Seventeen, The Seventeen Project. Ketika acara tersebut, Woozi berusia 18 tahun. Bumzu mengungkapkan ia melihat potensi produser utama dalam diri Woozi.

Ketika berusia 25 tahun, Woozi telah mempunyai lebih dari seratus hak cipta atas namanya. Ia salah satu idola K-Pop teratas dengan hak cipta terbanyak. Pada 2021, Woozi menerima penghargaan The Producer of The Year termuda di The Asia Artists Awards. Pada 2022, Woozi memproduseri album Face The Sun yang memulai debutnya di posisi ketujuh tangga lagu teratas Billboard. Bersama Seventeen, Woozi menutup tahun 2022 dengan tur di Jepang yang terjual habis.

Mengenal grup Seventeen

Seventeen grup idola yang mempunyai 13 anggota. Sejak debut pada 26 Mei 2015, Seventeen sudah tumbuh menjadi grup K-Pop yang diakui secara internasional dengan musik dan penampilannya. Grup itu terdiri atas tiga subunit yang berbeda. Tim hip hop dengan anggotanya S.Copus, Wonwoo, Mingyu, dan Vernon. Adapun tim vokal beranggotakan Woozi, Jeonghan, Joshua, DK, dan SeungKwan. Hoshi, Jun, THE8, Dino sebagai anggota tim penampilan, dikutip dari Pledis Entertainment.

