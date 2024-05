Berperan Sebagai Anggota Boy Band, Nicholas Galitzine Terinpirasi BTS hingga Backstreet Boys

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nicholas Galitzine mengungkapkan tantangannya berperan dalam film The Idea of You yang tayang di Prime Video. Aktor berusia 29 tahun itu dikenal dengan perannya sebagai pemuda tampan mempesona, yang membuat jantung wanita berdenyut saat melihatnya. Namun kali ini untuk pertama kalinya dia mengambil peran sebagai penyanyi.

Film The Idea of You berdasarkan novel populer berjudul sama karya Robinne Lee. Nicholas Galitzine berperan sebagai Hayes Campbell. Pemuda 24 tahun yang merupakan penyanyi utama dari boy band paling populer di dunia, August Moon.

Dia diceritakan menjalin cinta dengan Solene, yang diperankan Anne Hathaway, seorang ibu berusia 40 tahun. Sejak pertemuan pertama Hayes Campbell dan Solene di Festival Musik Coachella hubungan mereka terus berlanjut.

Terinspirasi boyband BTS dan Backstreet Boys

Bagi Nicholas Galitzine, tantangan sebenarnya adalah saat beradegan di atas panggung. Apalagi dia bukan seorang penari. Dia pun harus mempelajari gerakan tari bersama empat penari profesional.

Tak hanya itu, dia juga mengambil inspirasi dari grup boyband lain. Salah satunya adalah boygroup megabintang K-pop, BTS. “Kami melihat BTS karena mereka merupakan unit yang sangat bagus. Mereka memiliki koreografi yang luar biasa—tapi ada sesuatu yang sangat acuh tak acuh pada mereka juga,” katanya, yang juga mempelajari beberapa hal Backstreet Boys.

Film The Idea of You. (dok. Prime Video)

Namun dia menepis persamaan karakternya terinspirasi dari Harry Styles atau One Direction. Setelah trailernya dirilis publik menyadari kesamaan antara Hayes dan Harry Styles. Apalagi lagu-lagu August Moon ditulis penulis lagi Savan Kotecha dan Carl Falk, yang juga menulis lagu One Direction “What Makes You Beautiful.”

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Saya tahu banyak orang ingin membuat perbandingan. Maksudku, Hayes merasa sangat unik dengan caranya sendiri dan sangat kontras dengan Solène. Ini adalah kisahnya," ujarnya.

Nicholas Galitzine sebenarnya bernyanyi untuk soundtrack The Idea of You, setelah merilis dua single grup, "Dance Before We Walk" dan "Closer." Dia mengaku sangat tertarik dengan musik. Menutunya tidak menutup kemungkinan dia akan berkarier di dunia musik.

Chemsitry dengan anggota band dan Anne Hathaway

Selain mengambil inspirasi dari grup terkenal, dia menekankan chemistry dengan anggota Agustus Moon lainnya juga sangat penting. Sebab itu, mereka tinggal bersama dan menghabiskan waktu bersama. "Kami menghabiskan waktu bersama dan menciptakan persahabatan yang nyata satu sama lain. Semua momen kecil di atas panggung yang Anda lihat di antara mereka itulah yang menurut saya benar-benar menjualnya," katanya,

Dalam film komedi romantis itu, chemistry Nicholas Galitzine dan Anne Hathaway juga sama pentingnya. Menurut aktris pemenang Oscar itu, chemistry mereka terbentuk sangat alami. Sejak pertama bertemu mereka langsung akrab. Mereka mulai berkirim pesan dan banyak berbicara.

ETONLINE | BACKSTAGE

Pilihan editor: Film The Idea of You akan Dirilis 2 Mei 2024 di Prime Video