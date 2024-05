Filmografi Gal Gadot Tak Hanya Wonder Woman, Bikin Film Kontroversi Bearing Witness To the October 7th Massacre

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gal Gadot artis papan atas yang bermain dalam sejumlah film kelas dunia tepat pada 30 April 2024 berulang tahun ke-39. Artis asal Israel ini diketahui sempat mendapat kecaman publik saat dirinya tak mau menyebut nama "Palestina" dalam sebuah unggahan di akun X nya. Berikut bunyi unggahan Gadot yang menjadi perdebatan publik.

"Hati saya hancur. Negara saya sedang berperang. Saya mengkhawatirkan keluarga saya, teman-teman saya. Saya khawatir untuk orang-orang saya. Ini lingkaran setan yang sudah berlangsung terlalu lama," kata Gadot dikutip Variety.

"Israel berhak hidup sebagai bangsa yang bebas dan aman. Tetangga kita berhak mendapatkan hal yang sama. Saya berdoa untuk para korban dan keluarga mereka, saya berdoa agar permusuhan yang tak terbayangkan ini berakhir, saya berdoa bagi para pemimpin kita untuk menemukan solusi agar kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Saya berdoa untuk hari-hari yang lebih baik," lanjutnya.

Tak hanya soal penyebutan nama "Palestina" yang hanya sekedar ditulis dengan keterangan "Tetangga" oleh Gadot, namun soal pembelaan Gadot terhadap negara yang saat ini terlibat konflik panas dengan Palestina juga tak ayal menjadi sasaran komentar negatif para netizen.

Karier di Dunia Model

Gal Gadot mengawali karier keartisannya melalui ajang kecantikan Miss Israel pada tahun 2024. Ia pun keluar menjadi juara dan selanjutnya mewakili Israel pada ajang Miss Universe di tahun yang sama.

Film- film Gal Gadot

Setelah sukses dikenal oleh masyarakat Gal Gadot merambah ke dunia akting. Ia merupakan salah satu artis yang sukses menoreh prestasi pada dunia perfilman internasional. Wajahnya kerap tampil membawakan sejumlah peran berbobot dalam film-film box Office. Dirinya bahkan sempat memerankan Diana dalam film Wonder Woman dan Wonder Woman 1984.

Beberapa film populer lainnya yang pernah ia bintangi di antaranya Fast and Furious, Date Night, Knight and Day, Fast Five, Fast and Furious Six, Furious 7, dan Justice Laguage.

Serial TV Gal Gadot

Sebelum bermain dalam film- film terkenal tersebut pada 2007 Gal Gadot juga memainkan peran di serial televisi, Bubot. Lalu selain itu, ada The Beatiful Life, Entourage, Asfur, Saturday Night Live, The Simpson.

Pencapaian Gal Gadot di Dunia Akting

Berkat kepiawaiannya memainkan peran dalam berbagai karakter ia berhasil meraih berbagai macam penghargaan di ajang bergengsi beberapa di antaranya sebagai Most Popular US Actress in China pada penghargaan Chinese Amerika Film Festival pada tahun 2016. Ia juga meraih nominasi Spotlight Award dalam ajang National Board Of Review Award 2017.

Lalu iamemenangi kategori Choice Movie: Action Actress pada ajang Teen Choice Award, Rissing Start Award Actres pada ajang Palm Spring International Film Festival dan Best Actress pada ajang Santa Barbara Film Festival yang semua penghargaan ini ia dapat pada 2018.

Film Kontroversi Gal Gadot

Di samping sederet penghargaan dan capaian yang ia raih Gal Gadot juga pernah mengalami konflik pada sejumlah film yang ia perankan. Pada tahun 2017 lalu Kementerian Ekonomi Lebanon memboikot film "Wonder Woman," yang diperankan oleh Gadot di negaranya. Alasannya ialah karna adanya keterlibatan Gadot dalam konflik antara Palestina dan Israel, Gadot pernah bergabung sebagai tentara pasukan keamanan Israel saat dirinya menjalani wajib militer selama 2 tahun.

Selain mengalami kejadian tidak mengenakkan pasca unggahan tulisannya tentang konflik Palestina- Israel. Gal Gadot pun sempat dicibir warganet karena pemutaran film Bearing Witness To the October 7th Massacre sepi penonton. Bahkan artis- artis ternama yang juga turut diundang untuk menghadiri penayangan perdana film tersebut di Museum Of Tolerance tak tampak.

Diketahui bahwa penayangan film yang berdurasi 47 menit tersebut dipelopori oleh Gal Gadot. Film tersebut menceritakan tentang kekejaman Hamas pada serangan mendadak yang diluncurkan pada Sabtu 7 Oktober 2024 lalu. Sejumlah orang yang diketahui datang ke acara dokumenter itu ada suami Gal Gadot yang juga merupakan produser film tersebut, yakni Yaron Varsano.

TIARA JUWITA| | INTAN SETYAWANTY

