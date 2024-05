Yura Yunita Menangis Menonton Glenn Fredly The Movie, Ingat Kebaikan Mentor Musiknya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Yura Yunita menangis saat menyaksikan film Glenn Fredly The Movie besutan sutradara Lukman Sardi. Sambil meneteskan air mata, ia mengungkapkan kesedihannya lewat video yang diunggah Instagram @glennfredlythemovie.

"Benar-benar ga berhenti air mata keluar, begitu banyak makna yang baik untuk keluarga. Nangis, ketawa, nangis, ketawa gitu deh," kata Yura Yunita dalam video yang diunggah pada Kamis malam, 25 April 2024.

Yura Yunita terpilih untuk menyanyikan original soundtrack Glenn Fredly The Movie. Lagu berjudul "Keluarga" tersebut ditulis Glenn Fredly sebelum berpulang pada 8 April 2020. Yura sempat menuliskan sesuatu di Instagramnya sebelum lagu itu dirilis. "Ada yang belum diselesaikan sebelum ia pergi," tulis Yura pada 12 Maret lalu. Yura pula yang menyelesaikan lagu itu.

Ketika lagu itu dirilis pada Jumat, 15 Maret lalu, Yura membuat dua unggahan yang menjelaskan bagaimana lagu dan perasaan tercipta, serta proses perekaman lagu itu. "Kak Glenn selalu cerita kalau ia ingin sekali punya keluarga kecilnya. Hingga Gewa putri lahir. 40 hari kemudian Glenn Fredly meninggalkan kita untuk selama lamanya," tulis Yura yang diunggah pada Jumat, 15 Maret 2024.

Karier Yura Yunita Dibantu Glenn Fredly

Nama besar Yura Yunita saat ini tak terlepas dari jasa mendiang Glenn Fredly. Ia pernah gagal dua kali mengikuti ajang pencarian bakat di Indonesia Idol musim ketujuh dan The Voice Indonesia di musim pertama. Sebelumnya, saat ajang pencarian bakat, The Voice Indonesia, ia memilih Glenn Fredly sebagai mentor musiknya. Namun sayangnya, Yura tereliminasi pada babak Tempur, ketika Glenn memilih Tiara Degrasia untuk lolos.

Berawal dari gagalnya Yura di dunia pencarian bakat, ia ditawarkan bergabung dalam kontrak kerja sama untuk sebuah album oleh Glenn Fredly. Dalam album perdananya berjudul Yura yang dirilis pada 19 Maret 2014 dengan 9 lagu, ia dibantu Glenn. Album itu menempati urutan keenam Album Indonesia Terbaik 2014 oleh Rolling Stone Indonesia.

Akhirnya, setelah album itu sukses, Yura menggelar konser tunggal perdananya dengan tajuk Balada Sirkus pada 14 September 2014. Lalu, di tahun yang sama tepatnya pada November 2014, ia mengeluarkan video musik dari lagu "Cinta dan Rahasia" yang dinyanyikan bersama Glenn Fredly. Lagu ini kemudian menjadi terkenal di berbagai radio di Indonesia dihitung dari banyaknya airplay yang diputarkan serta berhasil menduduki peringkat teratas di tangga lagu radio di Indonesia.

Setelah berhasil dengan lagu "Cinta dan Rahasia", Yura kembali mengeluarkan video musik ketiganya yang berjudul "Berawal Dari Tatap" yang berhasil membawa Yura berada pada peringkat teratas di kota-kota besar Indonesia. Sebagai penutup dari rangkaian album Yura, ia merilis video musik lagu "Get Along With You" pada 14 April 2016.

Akhirnya pada 2015, Yura meraih tiga nominasi dalam penghargaan Indonesian Choice Awards 2015 untuk kategori Best Female Singer, Breakthrough Artist of The Year, dan Song of the Year untuk lagu "Cinta dan Rahasia". Di tahun yang sama juga, Yura menjadi pengisi utama International Java Jazz Festival 2015.

