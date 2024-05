39 Tahun Gal Gadot, Pemeran Film Wonder Woman yang Bela Israel Asal Negaranya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Gal Gadot telah bermain dalam sejumlah film Hollywood berusia 39 tahun pada 30 April 2024. Artis asal Israel ini diketahui sempat mendapat kecaman publik saat dirinya diduga tak mau menyebut nama "Palestina" dalam sebuah unggahan di akun X nya. Berikut bunyi unggahan Gadot yang menjadi perdebatan publik.

"Hati saya hancur. Negara saya sedang berperang. Saya mengkhawatirkan keluarga saya, teman-teman saya. Saya khawatir untuk orang-orang saya. Ini lingkaran setan yang sudah berlangsung terlalu lama," kata Gadot dikutip dari Variety.

"Israel berhak hidup sebagai bangsa yang bebas dan aman. Tetangga kita berhak mendapatkan hal yang sama. Saya berdoa untuk para korban dan keluarga mereka, saya berdoa agar permusuhan yang tak terbayangkan ini berakhir, saya berdoa bagi para pemimpin kita untuk menemukan solusi agar kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Saya berdoa untuk hari-hari yang lebih baik," lanjutnya.

Tak hanya soal penyebutan nama "Palestina" yang hanya sekadar ditulis dengan keterangan tetangga oleh Gadot, namun soal pembelaan Gadot terhadap negara yang saat ini terlibat konflik panas dengan Palestina juga tak ayal menjadi sasaran komentar negatif para netizen.

Pada 2017 lalu Kementerian Ekonomi Lebanon memboikot film Wonder Women, yang diperankan oleh Gadot di negaranya. Alasannya, adanya keterlibatan Gadot dalam konflik antara Palestina dan Israel, diketahui Gadot pernah bergabung sebagai tentara pasukan keamanan Israel saat dirinya menjalani wajib militer selama 2 tahun.

Profil Gal Gadot

Gal Gadot lahir pada 30 April 1985 di Petah Tikva, Israel. Gal Gadot lahir dari keluarga Yahudi, ibunya bernama Iriit dan ayahnya Michael Gadot. Selain itu, ia juga memiliki saudara perempuan bernama Dana Gadot.

Ia menikah dengan Yaron Versano pada 2008. Dari pernikahan tersebut ia telah dikaruniai 4 orang putri. Gadot melahirkan putri keempatnya belum genap 2 bulan. Ia mengumumkan hal tersebut pada pada Kamis 7 Maret 2024 lalu melalui akun Instagramnya

Perjalanan Karier

Gal Gadot memulai keartisannya melalui jalan mengikuti ajang Miss Israel pada tahun 2004. Saat itu ia berhasil keluar sebagai juara utama dan mewakili Israel dalam ajang Miss Universe di tahun yang sama.

Selain bekerja sebagai model dengan tinggi badan 178 cm ia juga menekuni karier di dunia akting. Pilihan Gal Gadot untuk merambah ke dunia akting memang tepat. Bakat aktingnya bahkan mampu membawanya tampil di sejumlah film kelas dunia yang terinspirasi dari tokoh dalam komik terpoluler keluaran Dc Comics.

Ia tampil sebagai bintang utama dalam film Wonder Woman, Justice League, dan Batman VS Superman: Dawn Of Justice. Selain itu, ia juga bermain dalam film action fenomenal Fast and Furious dengan perannya sebagai Gisela yang beradu akting dengan artis Hollywood ternama lainnya seperti Vin Diesel, Paul Walker, Jordan Brewster, Dwayne Jhonson, Lou Beatty Jr dan para pemeran lainnya.

Sebelum aktif dan populer dalam menjalani profesi di industri hiburan pada usia ke 20 tahun Gal Gadot sempat bergabung dengan Angkatan Pertahanan Israel sebagai instruktur tempur saat ia menjalani wajib militernya selama 2 tahun berturut.

Selain mengalami kejadian tidak mengenakan pasca unggahan tulisannya tentang konflik Palestina- Israel. Gal Gadot juga sempat dicibir netizen karena pemutaran film Bearing Witness To the October 7th Massacre sepi penonton. Bahkan artis- artis ternama yang juga turut diundang untuk menghadiri penayangan perdana film tersebut di Museum Of Tolerance tak tampak.

Diketahui bahwa penayangan film yang berdurasi 47 menit tersebut dipelopori oleh Gal Gadot. Film tersebut menceritakan tentang kekejaman Hamas pada serangan mendadak yang diluncurkan pada Sabtu 7 Oktober 2024 lalu. Sejumlah orang yang diketahui datang ke acara dokumenter itu ada suami Gal Gadot yang juga merupakan produser film tersebut, yakni Yaron Varsano.

TIARA JUWITA | INTAN SETYAWANTY

