Terungkap Alasan Lenny Kravitz Pakai Celana Kulit Ketat saat Olahraga

TEMPO.CO, Jakarta - Lenny Kravitz dikenal sebagai penyanyi rock dengan gaya yang nyentrik. Celana kulit, syal tebal dan kacamata hitam adalah ciri khas gayanya. Namun baru-baru ini, netizen terkejut dengan pilihan outfit yang digunakan saat berolahraga.

Lenny terlihat mengenakan busana yang tidak biasa saat latihan angkat beban di gym. Dia mengenakan celana kulit ketat, sepatu bot, crop top dan kacamata hitam. Video yang diunggah di TikTok dan Instagram-nya pun menjadi viral. Ada yang sudah mengenal betul dengan gaya khas pria 59 tahun itu. Tapi ada juga yang menanggap outfit-nya itu tidak pantas dipakai saat olahraga.

Gaya busana yang unik

Lenny akhirnya menjelaskan tentang pilihan busana yang viral itu. Menurut dia, memang seperti itu gaya busananya saat berolahraga, asalkan bukan latihan kardio. "Jika saya melakukan kardio, jelas saya akan berkeringat karena saya akan berkeringat di mana-mana. Tapi kalau saya angkat beban, saya tidak banyak berkeringat," katanya dalam wawancara dengan Variety.

Ayah Zoe Kravitz itu mengatakan dia tidak memilih busana seperti itu untuk mendapatkan perhatian banyak orang. Celana kulit, atasan mesh, sepatu bot, dan warna keren hanyalah sebagian dari gayanya sehari-hari. Latihan angkat beban yang dilakukannya pun di bawah pengawasan pelatih pribadinya.

“Saya tahu tubuh saya dan apa yang tubuh saya lakukan dan apa yang dapat dilakukannya serta bagaimana rasanya dan semuanya baik-baik saja,” ujarnya.

Lenny Kravitz berpose saat upacara pembukaan bintangnya di Hollywood Walk of Fame, di Los Angeles, California, AS 12 Maret 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

Pernah diolok-olok atlet lain

Sebenarnya ini bukan pertama kalinya, Lenny mendapat reaksi negatif terkait pilihan busanannya saat berolahraga. Dia pernah ditertawakan atlet bertubuh besar melihat dia memakai jeans, ikat pinggang, dan sepatu bot, bersama pelatih pribadinya masuk ke dalam gym.

"mereka berkata, 'Kita akan berolahraga dengan pria bintang rock cilik ini?' Sepertinya mereka mengolok-olok saya. Dan aku menghancurkan mereka. Dan mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi," kata pelantun "Fly Away" itu.

Dukungan penggemar Lenny Kravitz

Dalam unggahan video dia berlatih angkat beban itu, penggemarnya memberikan dukungan positif. Mereka menilai Lenny Kravitz sangat percaya diri menunjukkan dirinya sendiri.

"Man! Sepatu bot dan celana kulit saat berolahraga memang gila! Selalu konsisten!" tulis penggemarnya.

"Lenny adalah dirinya sendiri setiap saat," tulis yang lain.

Seorang penggemar mengingatkan bahwa Lenny bukan pria beruisa 20-an yang melatih perut six-packnya. "Fakta bahwa dia berusia 59 tahun dan melakukan sit up sambil bench press sungguh menakjubkan! Belum lagi dengan celana kulit!" katanya.

Namun ada juga yang justru terinspirasi dengan gaya busananya itu "Selanjutnya saya akan pergi ke gym dengan sepatu bot, celana kulit, tank top dan kacamata!" tulis yang lain.

Album baru Lenny Kravitz

Lenny Kravitz saat ini sedang mempersiapkan album studio ke-12, Electric Blue Light. Single utama berjudul "TK421" sudah dirilis pada Oktober tahun lalu, disusul single berikutnya, "Human", pada akhir Maret. Seperti album lainnya, sebagian besar instrumennya dimainkan sendiri, bersama gitaris Craig Ross.

Sepanjang kariernya dia telah dinominasikan untuk sembilan Grammy, dan memenangkan Penampilan Vokal Rock Pria Terbaik empat kali berturut-turut untuk "Fly Away" tahun 1999, "American Woman" tahun 2000, "Again" tahun 2001 dan "Dig In" tahun 2002.

Bulan lalu, dia mendapat penghargaan anugerah bintang Hollywood Walk of Fame untuk kategori rekaman. Penghargaan ini berbentuk plakat keramik bergambar bintang dengan nama tokoh. Nama mereka dipajang di sepanjang trotoar Hollywood Boulevard dan menjadi tempat ikonik di Amerika Serikat itu.

PEOPLE | DAILY MAIL

