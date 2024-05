Dahyun TWICE Bakal Debut Film Indie Berjudul Sprint

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dahyun TWICE dikabarkan menerima tawaran untuk membintangi film independen berjudul Sprint. Ini akan menandakan debutnya sebagai aktris. Dalam film itu dia akan beradu akting dengan aktor Ha Seok Jin.

Media lokal Korea Selatan, Sports DongA, yang pertama melaporkan Dahyunn TWICE menerima tawaran film tersebut. Agensi Dahyun, JYP Entertainment, menanggapi laporan tersebut. “Dia telah dipilih untuk proyek tersebut, dan dia sedang mempersiapkan syuting," kata perwakilan agensi.

Dahyun TWICE. Instagram.com/@dahhyunnee

Tentang film Sprint

Film Sprint yang disutradarai Lee Seung Hoon itu mengangkat tema olahraga. Namun ceritanya akan lebih jauh menggali semangat dan aspirasi manusia. Lee Seung ingin menangkap esensi bagaimana orang-orang yang tangguh menghadapi segala rintangan untuk mengejar impian mereka.

Alur ceritanya seputar individu-individu dengan impian luar biasa yang menyesali masa lalu karena kegagalan terus menerus. Mereka berusaha mendorong diri sendiri, berjuang hingga melampaui batas. Syuting film ini mulai dilakukan pada bulan Mei, menurut laporan OSEN.

Ha Seok Jin. Instagram.com/@haseokjin

Lawan main Daehyun

Dalam film ini, Dahyun TWICE akan beradu akting dengan Ha Seok Jin. Aktor berusia 42 tahun dipastikan berperan sebagai Kang Goo Young, atlet yang memecahkan rekor lari 100 meter Korea untuk pertama kalinya dalam 30 tahun.

Namun setelah sepuluh tahun berlalu, dia menghadapi beragam tantangan. Dia tidak lagi menganggap berlari sebagai hal yang menyenangkan dan menyesali jalan yang dipilih. Karakter Kang Goo Young ini berdasarkan kisah hidup atlet Kim Kuk Young, yang memenangkan medali perunggu untuk pertama kalinya dalam 37 tahun di nomor estafet 400 meter.

Selain Ha Seok Jin, pemeran lainnya termasuk Lee Shin Young. Seperti yang dilaporkan OSEN, Lee Shin Young akan berperan sebagai sprinter Seung Yeol. Karaker Seung Yeol diceritakan sebagai pelari yang penuh semangat. Dia pernah bermimpi menjadi pemain sepak bola namun akhirnya menemukan kebahagiaan di lintasan lari.

Profil singkat Daehyun dan Ha Seok Jin

Daehyun memulai debutnya sebagai anggota girl group K-Pop, TWICE, pada tahun 2015. Sebelum debut, lulusan Hanlim Multi Art School itu, menjalani masa pelatihan selama tiga tahun. Dia direkrut menjadi trainee setelah ditemukan pencari bakat saat mengikuti festival tari.

Sementara Ha Seok Jin, memulai debutnya di industri hiburan Korea sebagai bintang iklan pada tahun 2005. Sejak saat itu dia membintangi beberapa drama dan film seperti Unstoppable Marriage, 4 Legendary Withces, Crash Landing On You, The REd Sleeve, Blind, dan game show The Devil's Plan di Netflix.

