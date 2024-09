Perjalanan Karier Son Nae Eun, Mantan Member Apink yang Membintangi Romance in the House

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris berbakat Korea Selatan, Son Nae Un membintangi drama Korea berjudul Romance in the House. Dalam drakor tersebut, ia beradu akting dengan sejumlah aktor dan aktris di antaranya adalah Ji Jin Hee, Kim Jee Soo, dan terbaru anggota boy grup SHINee, Choi Minho.

Karya besutan sutradara Kim Da Ye ini bahkan sukses masuk dalam daftar 10 acara TV teratas Indonesia di Netflix, sejak tayang perdana pada 10 Agustus lalu. Drakor ini menceritakan kisah seorang pria bernama Byeon Moo Jin yang menikah dengan Geum Ae Yeon. Mereka lalu memiliki seorang putri yang bernama Byeon Mi Rae, dan seorang putra bernama Byeon Hyeon Jae.

Sejak awal pernikahannya, Byeon Moo Jin mencoba berbagai usaha dan bisnis untuk menafkahi keluarganya. Tetapi semua itu gagal dan berujung pada kebangkrutan. Keluarganya tidak dapat menerimanya lagi, dan mereka memutuskan hubungan dengan Moo Jin. Namun setelah melalui perceraian, Geum Ae Yeon mengalami kesulitan membesarkan kedua anaknya sendirian.

Profil Son Nae Un

Dilansir dari laman Asianwiki, Son Na Eun pada awalnya dikenal sebagai member dari grup K-Pop girl, Apink. Dia debut di Apink pada 21 April 2011. Wanita kelahiran 10 Februari 1994 ini bergabung ke YG Entertainment sebagai aktris pada 2021. Pada April 2022, ia meninggalkan Apink setelah 11 tahun.

Perlahan tapi pasti, Na Eun mulai mendapatkan peran-peran kecil dalam drama Korea. Namun, seiring berjalannya waktu, ia berhasil membuktikan kemampuannya dan dipercaya untuk membintangi peran utama. Beberapa drama yang pernah ia bintangi antara lain Twenty Again, Cinderella and Four Knights, dan Agency.

Dalam setiap peran yang ia lakoni, Na Eun selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ia tidak ragu untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba berbagai karakter yang berbeda-beda. Transformasi yang ia lakukan pun selalu berhasil memukau penonton.

Namun, menjadi seorang idola sekaligus aktris bukanlah hal yang mudah. Na Eun harus pandai membagi waktu antara aktivitasnya sebagai anggota grup dan syuting drama. Selain itu, ia juga harus menghadapi tekanan dari publik yang selalu menuntut kesempurnaan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Na-eun tetap konsisten berkarya dan meraih prestasi. Ia berhasil memenangkan beberapa penghargaan atas kemampuan aktingnya. Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai proyek lain, seperti pemotretan majalah dan menjadi model iklan.

Terbaru, Na Eun membintangi drama Romance in the House. Drama ini mengisahkan tentang seorang anak yang harus menerima kenyataan bahwa orang tuanya yang telah bercerai kembali bersama. Na Eun berperan sebagai anak perempuan yang tidak setuju dengan keputusan orang tuanya.

Dikutip dari laman Kpopping, selain bakatnya, Na Eun juga dikenal memiliki pesona yang memikat. Ia memiliki kepribadian yang ramah dan menyenangkan, sehingga banyak orang yang menyukai dirinya. Visualnya yang cantik dan gaya fashion yang trendi juga membuatnya menjadi salah satu idola fashion di Korea Selatan.

Son Na Eun adalah sosok yang dikenal inspiratif. Ia berhasil membuktikan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, seseorang dapat meraih kesuksesan di berbagai bidang. Keberhasilannya sebagai seorang idola dan aktris menjadi bukti bahwa bakat dan potensi yang ia miliki sangatlah besar.

ANANDA RIDHO SULISTYA | ASIAN WIKI | RADEN PUTRI | KPOPPING

Pilihan Editor: 5 Drakor Dibintangi Son Na Eun Selain Romance in The House