Perjalanan Debut Solo Tzuyu Twice

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tzuyu, anggota Twice asal Taiwan, memulai karier solo pada Jumat, 6 September 2024. Ia meluncurkan album mini abouTZU. Dikutip dari Korean Times, dalam konferensi pers di sebuah hotel di Distrik Songpa, Seoul, Kamis, sehari sebelum perilisan resmi, Tzuyu Twice menyatakan keinginannya untuk keluar dari citra lamanya.

"Sebagai anggota termuda Twice, saya tahu banyak orang menganggap saya mungil. Namun dengan album solo ini, saya ingin menampilkan sisi diri saya yang lebih dewasa dan intens, melampaui citra yang sudah dikenal banyak orang," katanya.

Tentang Tzuyu

Dikutip dari Hollywood Reporter, Tzuyu menjadi anggota ketiga Twice yang memulai karier solo, mengikuti jejak Nayeon, anggota tertua, yang telah merilis dua album, dan Jihyo, pemimpin grup, yang juga merilis satu album. Seperti rekan-rekannya, Tzuyu berharap, album mini atau EP debutnya, abouTZU, memberikan kesempatan kepada para penggemar Twice, yang disebut Once, untuk melihat sisi lain dari dirinya.

Tzuyu mengatakan, proses ini dimulai pada Februari, setelah ia mengajukan pertanyaan kepada agensinya, JYP Entertainment, tentang kemungkinan merilis karya solo, dan mereka menyetujui ide tersebut. "Karena ini adalah album pertamaku, aku merasakan banyak tantangan," katanya.

“Saya mendapat banyak dukungan dari para anggota dan itu sangat membantu saya,” lanjutnya, sambil memuji anggota Twice lainnya. “Melalui kerja sama dengan label saya, kami mencoba menunjukkan banyak sisi saya yang berbeda dan baru dalam album ini.”

Baca juga: Tzuyu TWICE Tunjukkan Sisi Dewasa dalam Album Debut Solo abouTZU

Ia menjelaskan, album ini akan menampilkan berbagai gaya musik, termasuk balada. Penyanyi berusia 25 tahun itu juga membagikan motivasinya untuk mengejar karier solo, dengan mengutip inspirasi dari artis solo wanita lainnya.

“Setelah melihat penampilan berbagai artis solo wanita, saya mulai bertanya-tanya bagaimana rasanya tampil sendiri. Penampilan Sunmi, khususnya, sangat memukau sehingga saya ingin membuat panggung saya sendiri. Melihat rekan-rekan saya merilis album solo mereka juga memotivasi saya. Mereka bagus dan keren, jadi saya ingin merasakan pengalaman itu sendiri,” katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Nama album abouTZU berasal dari kombinasi kata Inggris about dan namanya, Tzuyu. Selain lagu utama, berjudul Run Away, album ini berisi lima lagu lainnya di sisi B: Heartbreak in Heaven, Lazy Baby, Losing Sleep, One Love, dan Fly.

Lagu utama Run Away versi modern dari genre synth pop dan dance, yang menyampaikan pesan tentang seseorang bisa tiba-tiba mencurahkan seluruh cintanya setelah menunggu lama untuk mencintai seseorang..

Tzuyu menulis lagu Fly, yang merupakan lagu pertama yang ia tulis sejak debutnya dengan Twice pada 2015.

“Menulis dalam Bahasa Korea tidak mudah. Saya harus melakukan banyak penelitian, mencari kata dan frasa yang saya tidak tahu. Itu adalah proses yang bertahap, tetapi saya puas dengan hasil akhirnya,” ucapnya.

Pilihan Editor: Profil Chou Tzuyu, Maknae TWICE yang Akan Debut Solo pada 6 September