Serba-serbi Jennie Blackpink: Kiprah Karier Solo dan Karya Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Jennie Blackpink akan kembali sebagai solois pada Oktober 2024. Dikutip dari Soompi, kabar ini pertama kali diumumkan oleh agensi Jennie, OA Entertainment (Odd Atelier), pada 9 September 2024. Jennie juga menandatangani kontrak eksklusif dengan Columbia Records, label rekaman Amerika Serikat. Kerja sama ini menandai awal perjalanan baru Jennie dalam memperluas karier solonya di pasar musik internasional.

1. Karier Solo Jennie

Kontrak dengan Columbia Records menjadi momen penting dalam perjalanan profesionalnya di industri musik. Columbia Records, yang terkenal sebagai rumah bagi Beyoncé, Adele, dan Harry Styles, menunjukkan kiprah Jennie dalam memperluas jangkauan globalnya. Kolaborasi antara OA Entertainment dan Columbia Records juga mempertegas kepopuleran Jennie sebagai salah satu bintang K-Pop yang berpengaruh.

2. Karya Solo

Single yang akan dirilis tahun ini karya solo lanjutan Jennie sejak You & Me, yang dirilis pada Oktober 2023. Karya tersebut sukses mendapat sambutan dari penggemar dan kritikus, menjadikan ekspektasi terhadap comeback solonya kali ini makin tinggi. Single terbaru ini diperkirakan akan menampilkan sisi musikal yang lebih matang dan berani dari Jennie, sesuai dengan perkembangan karier dan pengalamannya sebagai musisi.

3. Antusiasme Penggemar

Dikutip dari Times of India, berita comeback solo Jennie telah menimbulkan gelombang antusiasme di berbagai platform media sosial. Tagar terkait Jennie memuncaki tren global tak lama setelah pengumuman tersebut dirilis. Para penggemar dari seluruh dunia dengan cepat merespons kabar ini dengan penuh semangat.

4. Komentar Penggemar

Berbagai komentar menunjukkan ekspektasi publik terhadap karya terbaru Jennie, seperti She's Coming dan We Will All Be Streaming. Ada juga yang berkomentar, “Life makes sense now” dan “The whole world moved".

Mengingat pencapaian You & Me, yang memikat perhatian penggemar global, banyak yang berspekulasi, single terbaru Jennie ini akan membawa rasa baru dari segi produksi musik, penulisan lirik, hingga penampilannya.

