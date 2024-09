Jungkook BTS Buka-bukaan Tentang Debut Solo dalam Film JUNG KOOK: I AM STILL

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film dokumenter Jungkook BTS, berjudul JUNG KOOK: I AM STILL mulai ditayangkan pada hari ini, Rabu 18 September 2024. Mulai dari Korea hingga 120 negara atau wilayah lainnya, dan menyusul di Jepang pada 4 Oktober mendatang.

Film dokumenter tersebut akan menunjukkan proses dan aktivitas produksi single debut solo pertamanya, "Seven (feat. Latto)", hingga album solonya GOLDEN, yang berlangsung sekitarr delapan bulan.

Tentang film JUNG KOOK: I AM STILL

Jungkook juga berbicara tentang pemikiran dan perasaannya selama aktivitas solo pertamanya. Meskipun menjadi populer bersama BTS, dia masih memiliki banyak hal yang ingin ia lakukan dan tunjukkan. Dia pun menunjukkan perjuangannya setiap saat tanpa menahan diri.

Tim produksi di balik album GOLDEN yang telah menjadi saksi perjuangan Jugkook memujinya sebagai artis dengan bakat alami yang bekerja sangat keras. Koreografer Brian Puspos, mengatakan penari terbaik di dunia harus berusaha keras untuk menginmbangi Jungkook.

""Jungkook adalah seorang pekerja keras lebih dari apa pun. Ini adalah kunci agar Jungkook menjadi artis hebat, profesional, dan teman baik," kata Brian yang berpartisipasi dalam semua aktivitas solo Jungkook sebagai penari.

Pujian serupa juga datang dari Andrew Watt, produser lagu utama "Seven (feat. Latto)" dan "Standing Next to You". Dia mengatakan ciri khas dari bintang-bintang hebat adalah mereka bekerja paling keras, dan Jungkook memang seperti itu. "Seorang artis yang mengulangi bagian yang sama hingga semua orang menyukainya dan terus melakukannya hingga terasa cocok. Apa lagi yang bisa Anda minta sebagai produser?" ujarnya.

Pdogg mengatakan bahwa Jungkook adalah sosok yang jenius. "Dia menangkap sebuah lagu lebih cepat dari orang lain, dan dia mencernanya dengan baik dengan gayanya sendiri. Dia adalah lambang 'pop'," ujar produser yangtelah memperhatikan Jungkook sejak sebelum debut dengan BTS.

Menariknya, film dokumenter itu juga menampilkan cuplikan di balik layar dari aktivitas solo dan wawancaranya yang belum pernah dilihat sebelumnya. Konten spesial yang memungkinkan pemirsa mengapresiasi sisi Jungkook yang lainnya.

Film dokumenter anggota BTS lainnya

Selain film dokumenter Jungkook, film dokumenter RM yang berjudul RM: Right People, Wrong Place, menjadi film dokumenter K-Pop yang ditayangkan dalam bagian Open Cinema di Busan International Film Festival atau BIFF pada awal September lalu.

STAR NEWS | HERALD POP

