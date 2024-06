Rilis Lagu Never Let Go, Jungkook BTS Berharap Punya Waktu Lebih Banyak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS merilis single digital baru hari ini Jumat, 7 Juni 2024. Lagu berjudul "Never Let Go" itu sebagai ungkapan terima kasih Jungkook kepada ARMY, penggemar BTS. Sekaligus hadiah perayaan debut BTS ke-11, yang dirayakan pada 13 Juni 2024.

Tepat di hari perilisan lagu tersebut Jungkook memberikan pesan khusus melalui Weverse, platform penggemar. "Apakah kalian menerima hadiah lagu itu dengan baik? Aku harap kalian menyukainya," tulis Jungkook, di sela-sela wajib militernya.

Tentang lagu Never Let Go

Anggota termuda BTS itu bahwa dia membuat lagu itu sambil memikirkan ARMY. "Never Let Go" merupakan lagu bergenre house rhythm, yang seharusnya diiringi dengan pertunjukan dance.

Menurut dia, bagian hook-nya dibuat berulang-ulang agak lama. Dia berharap bisa memiliki waktu lebih banyak sehingga bisa menampilkan lagunya dengan sempurna.

"Tapi aku tidak bisa melanjutkan karena aku tidak punya waktu. Jika aku bisa memutar kembali waktu, aku akan memfilmkannya, jadi aku menyalahkan diriku sendiri atas hal itu," katanya.

Jungkook BTS akan merilis single Never Let Go, pada Jumat 7 Juni 2024. (dok. Weverse)

Lagu “Never Let Go” menjadi lagu solo pertama Jungkook yang dirilis sejak peluncuran album debutnya di tahun 2023, Golden. Jungkook berpartisipasi dalam semua lirik dan komposisi lagu berbahasa Inggris itu. Dia juga menyertakan pesan, 'Jangan pernah melepaskan tangan satu sama lain' untuk ARMY.

BTS Festa 2024

Selain itu, Never Let Go juga menjadi rangkaian dari BTS Festa 2024. Acara festival perayaan debut anniversary BTS, yang digelar setiap tanggal 13 Juni. Tentang pencapaian BTS selama 11 tahun ini, Jungkook berterima kasih kepada penggemar di seluruh dunia.

"Ulang tahun ke-11 sudah tiba. Terima kasih karena selalu berada di sisiku dan kuharap kalian selalu sehat dan tidak sakit. Cuacanya juga sangat panas di musim panas, jadi harap berhati-hati terhadap panasnya dan sampai jumpa," tulis pria bernama asli Jeon Jungkook itu mengakhiri pesannya.

Rangkaian BTS Festa 2024 dimulai sejak agensi BigHit Music merilis poster resminya pada Minggu, 2 Juni 2024. Dilanjutkan dengan perilisan lagu Never Let Go oleh Jungkook, pada hari ini.

Besok, Sabtu 8 Juni 2024, ARMY akan diajak nostalgia lewat Bang Bang Con, yang akan disiarkan secara streaming di lan Youtube, Bangtantv. Ada tiga konser penting sepanjang karier BTS sejak awal debut hingga sebelum masa pandemi, yaitu konser pertama BTS di tahun 2014 yang bertajuk "Live Trilogy Episode II: THE RED BULLET", "Live Trilogy Episode III: The Wings Tour The Final" tahun 2017, dan "BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself The Final tahun 2019.

Sementara untuk acara puncak BTS Festa 2024 nanti digelar di Seoul Sport Complex pada 13 Juni 2024. Istimewanya, acara tersebut akan dihadiri Jin BTS yang baru menyelesaikan wajib militer pada 12 Juni 2024. Sementara Jungkook dan anggota BTS lainnya, termasuk RM, SUGA, J-Hope, Jimin, dan V, masih menjalani kewajiban mereka.

STARNEWS KOREA | SPORT SEOUL | SOOMPI

