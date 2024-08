Review Episode 1 Are You Sure?! Awal Mula Perjalanan Jimin dan Jungkook BTS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Are You Sure?! acara ragam tentang perjalanan Jimin dan Jungkook BTS mulai ditayangkan di Disney+, Kamis, 8 Agustus 2024. Episode 1 dan 2 mengajak ARMY, fandom BTS, mengikuti perjalanan mereka di Amerika Serikat. Sedangkan episode berikutnya akan tayang satu episode setiap hari Kamis.

Sejak teaser Are You Sure?! dirilis Juli lalu, ARMY sudah tak sabar menanti perjalanan mereka. Bahkan mereka sudah menebak bahwa mereka akan membuat acara ragam tentang perjalanan saat tampil di Suchwita tahun lalu. Dalam acara itu, Suga yang menjadi pemandu acara, mengatakan bahwa Jimin bercerita akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, dan menelponnya saat sedang berkemah dengan Jungkook. Dia sendiri juga penasaran apa yang dilakukan mereka di sana.

Awal perjalanan Jimin dan Jungkook BTS

Awal perjalanan Jimin dan Jungkook dimulai saat keduanya berada di Amerika Serikat pada 14 Juli 2023. Saat itu, Jungkook mempromosikan single solo perdananya, "Seven" di acara Good Morning America. Jimin rupanya menyusul ke Amerika Serikat dan sempat menonton penampilan solo perdana rekan segrup-nya itu.

"Aku mengajukan ide untuk membuat video perjalanan berdua sebelum mulai wamil. Jungkook tidak terlalu memikirkannya, tapi dia menyetujuinya," ujar Jimin menjelaskan tentang ide perjalanan itu.

Jimin menambahkan, karena Jungkook sibuk mempromosikan album solonya, dia berinisiatif menyusul ke Amerika Serikat demi ide video perjalanan itu terwujud. Meskipun sempat ragu tapi dia nampaknya bersemangat untuk melakukan perjalanan bersama Jungkook.

Keseruan perjalanan pertama

Perjalanan mereka dimulai sehari setelah Jungkook tampil di Good Morning America. Mereka harus berkendara selama 2 jam 30 menit untuk mencapai tujuan pertama di daerah perdesaan. Sepanjang perjalanan keduanya membicarakan tentang banyak hal, termasuk tentang nama acara perjalanan mereka.

Ide awal Jimin adalah "Catatan perjalanan Jungkook dan Jimin", disederhanakan oleh Jungkook menjadi "Catatan perjalanan JungJi" atau "Jung Ji. Hingga terinspirasi celetukan Crayon Shin chan "Kami hanya jalan-jalan." Sementara belum ada nama pasti, perjalanan mereka dilanjutkan dengan makan makanan Amerika Serikat pertama, yaitu burger.

Sepanjang mengikuti perjalanan mereka, penggemar dapat melihat momen kebersamaan Jimin dan Jungkook. Seperti yang diungkapkan Jimin, "kita hanya main-main." Mereka benar-benar bersenang-senang sebelum wajib militer. Dan acara ini pun memang disiapkan agar ARMY bisa melihat mereka saat menjalankan kewajiban negara.

Menonton acara perjalanan ini, seperti mengingatkan pada Bon Boyage. Acara perjalanan ketujuh anggota BTS ke negara-negara di dunia, seperti Norwegia, Hawaii, dan New Zealand. Hanya saja bedanya acara ini hanya melibatkan Jimin dan Jungkook. Namun tidak mengurangi keseruan dan kelucuan mereka.

Di episode perdana ini Jimin dan Jungkook sangat menikmati perjalanan dan aktivitas mereka. Dari mengunjungi tempat pembuatan bir, bermain kayak, hingga memasak. ARMY pasti paham betul Jungkook sering menunjukkan kepiawaiannya memasak. Nampaknya di acara ini pun akan seperti itu. Sayangnya, usai makan, Jimin tak bisa beristirahat dengan tenang karena mengalami masalah pencernaan.

