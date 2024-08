Harga Tiket Film Jung Kook: I Am Still Beserta Jadwal Tayang dan Sinopsisnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Solois sekaligus anggota boy group BTS, Jungkook akan merilis film dokumenter solo perdananya di bioskop mulai 18 September 2024. Film berjudul Jung Kook: I Am Still ini akan tayang secara serentak dan terbatas di bioskop seluruh dunia.

Kabar mengenai perilisan film ini pertama kali diumumkan Jungkook melalui platform penggemar weverse, dan unggahan video pada kanal YouTube BANGTANTV. Trailer untuk film dokumenter ini pun telah dirilis BigHit Entertainment, agensi yang menaungi Jungkook, pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Film dokumenter ini akan mengikuti perjalanan Jungkook selama delapan bulan dalam mempersiapkan dan merilis album studio debut solonya, Golden. Perilisan film ini juga menjadi kabar gembira bagi para ARMY, sebutan penggemar BTS, yang merindukan idolanya. Terlebih, saat ini Jungkook sedang menjalani wajib militer di Divisi 5 Angkatan Darat Korea Selatan.

Lantas, berapa harga tiket film Jung Kook: I Am Still? Berikut rangkuman informasinya beserta jadwal tayang dan sinopsisnya.



Harga Tiket Film Jung Kook: I Am Still

CBI Pictures sebagai distributor film Jung Kook: I Am Still di Indonesia telah mengumumkan harga tiket untuk film dokumenter tersebut. Melansir dari unggahan akun Instagram resminya, @cbipictures, berikut harga tiket film Jung Kook: I Am Still di Indonesia.

- Harga tiket di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Bali: Rp 180 ribu

- Harga tiket untuk kota lainnya: Rp 150 ribu

Sebagai informasi, pemesanan tiket global untuk film ini sudah dibuka sejak Rabu, 21 Agustus 2024. Penggemar yang ingin menonton dokumenter ini dapat membeli tiket di situs resmi jungkook-iamstill.com. Calon penonton juga dapat memesan tiket di platform resmi CGV atau Cinepolis yang telah bekerjasama dengan distributor.



Jadwal Tayang Film Jung Kook: I Am Still

Film dokumenter solo anggota termuda BTS itu akan ditayangkan secara terbatas di bioskop seluruh dunia. Terdapat dua jadwal penayangan untuk film ini. Penayangan pertama akan dilakukan pada 18-22 September 2024. Lalu penayangan kedua berlangsung sejak 27-29 September. Meski begitu, di Jepang film ini baru akan dirilis pada 4 Oktober mendatang.



Sinopsis Film Jungkook: I Am Still

Di samping penampilan konser yang menggemparkan, film ini akan menampilkan wawancara eksklusif yang belum pernah dilihat sebelumnya. Turut menyajikan rekaman di balik layar, film baru ini juga akan memperlihatkan perjalanan Jung Kook selama delapan bulan, mengabadikan dedikasi dan pertumbuhan yang tak tergoyahkan pada musik.

Dokumenter ini akan membagikan kisah tentang perjalanan Jungkook yang luar biasa menuju ketenaran dan momen-momen menyentuh hati, bersama ARMY di seluruh dunia. Film Jung Kook: I Am Still ini disutradarai oleh Junsoo Park dan diproduksi oleh Jiwon Yoon.

INSTAGRAM | TIXID | WINDA OKTAVIA, berkontribusi dalam artikel ini.

