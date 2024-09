Megan Thee Stallion dan RM BTS Rilis Single Kolaborasi Berjudul Neva Play

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Megan Thee Stallion, penyanyi, rapper, sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat merilis video musik untuk lagu terbarunya ‘Neva Play’ yang berkolaborasi dengan RM BTS. Video musik untuk single tersebut dirilis pada Jumat, 6 September 2024, melalui akun Instagram agensi RM, @bts.bighitofficial dan media sosial Megan.

“'Neva Play (feat.RM)' Release,” tulis akun Instagram agensi RM, @bts.bighitofficial. Kolaborasi ini sangat dinantikan setelah tiga tahun. Sebelumnya, Megan Thee Stallion terakhir kali berkolaborasi dengan BTS pada 2021 lewat versi remix lagu ‘Butter’.

Megan mengungkapkan kekagumannya terhadap bagian rap RM BTS dalam lagu ‘Neva Play’. “Ini adalah salah satu bagian rap yang paling aku sukai dari RM. Aku belum pernah mendengar ia melakukan rap dengan gaya ini,” tuturnya, dikutip dari Allkpop.

Video Musik Megan Thee Stallion dan RM BTS Pakai Animasi dan Karakter Super

RM tidak tampil langsung dalam video musik untuk ‘Neva Play’ karena masih menjalani wajib militer. Namun, video musik tersebut menyuguhkan perpaduan menarik dari teknologi animasi. Dalam video ini, Megan dan RM digambarkan sebagai komplotan dengan kekuatan super yang berjuang melawan monster dan menjalankan misi perampokan.

Lagu dibuka dengan dentuman musik hip-hop dan lirik yang memantik, "One, two, three, four / Five, six, seven, eight / Let ’em know we on the way / Countin’ zeros everyday / You know that we neva play”. Lagu ini didominasi oleh rap dari Megan yang semakin enerjik sepanjang lagu. Rap khas RM juga menambahkan warna baru dengan gaya yang berbeda dari sebelumnya.

Puncaki Tangga Lagu Internasional dalam Waktu Singkat

‘Neva Play’ telah mencapai puncak tangga lagu internasional dalam waktu singkat. Pada 7 September, lagu ini menempati posisi No. 1 di chart iTunes di 87 wilayah, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Kanada, dan Yunani. Lagu ini juga debut di No. 10 pada chart Global Top Songs Spotify setelah mengumpulkan lebih dari 4,5 juta streaming pada hari pertama, mencatatkan RM sebagai artis solo pertamanya di posisi 10 besar.

Sementara itu, Megan Thee Stallion baru saja merilis album studio ketiganya bertajuk Megan pada Juni lalu, yang menampilkan sisi percaya diri dan identitas asli sang rapper. Kolaborasi ini menambah warna baru dalam karier musik kedua artis tersebut, yang memukau penggemar di seluruh dunia dengan kemampuannya.

