Elton John Resmi Menyandang Status EGOT di Usia 76 Tahun Usai Menang Emmy Awards

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Elton John resmi menjadi pemenang EGOT setelah menang dalam ajang Primetime Emmy Awards ke-75 pada Senin, 15 Januari 2024. Siaran langsung konser Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium yang tayang di Disney+ memenangkan Best Variety Special di acara penghargaan yang digelar di Peacock Theater Los Angeles, California itu.

Elton John menjadi orang ke-19 yang pernah mendapatkan EGOT. Sebelumnya, Viola Davis menjadi orang ke-18 saat memenangkan Grammy tahun lalu. EGOT merupakan singkatan untuk empat penghargaan paling bergengsi di dunia, yaitu Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony Awards.

Elton John Tersanjung Raih EGOT

Musisi Inggris 76 tahun itu tidak menghadiri malam puncak Emmy Awards 2023 karena mengalami cedera lutut. Elton John akhirnya mengeluarkan pernyataan tertulis menyusul kemenangannya di acara yang tertunda selama 4 bulan karena pemogokan penulis dan aktor.

“Saya sangat tersanjung bisa bergabung dengan kelompok pemenang EGOT yang sangat berbakat malam ini,” kata Elton John. “Perjalanan menuju momen ini dipenuhi dengan semangat, dedikasi, dan dukungan tak tergoyahkan dari para penggemar saya di seluruh dunia. Malam ini adalah bukti kekuatan seni dan kegembiraan yang dibawanya ke dalam hidup kita. Terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya sepanjang karir saya, saya sangat berterima kasih.”

Di belakang panggung, tepatnya di ruang pers Emmy Awards, pasangan Elton John, David Furnish, mengaku menelepon musisi tersebut setelah kemenangannya. "Kami melakukan FaceTime. Kami membangunkannya di tengah malam," kata David Furnish. "Dia kembali ke Inggris. Lutut kirinya telah diganti, dan ini tidak mengherankan jika Anda memikirkan berapa banyak piano yang dia lompati."

"Dia berteriak keras-keras," kata David Furnish tentang reaksi Elton John saat memenangkan Emmy Awards. "Dia seperti, 'Yes!' Dia sangat bahagia, sangat tersanjung. Dia berkata, 'Saya beruntung berada di perusahaan yang begitu berbakat dan terhormat.'"

Prestasi Elton John

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Emmy adalah penghargaan terakhir yang dibutuhkan Elton John untuk mengamankan statusnya sebagai pemenang EGOT. Sebelumnya, dia telah memenangkan 2 Oscar untuk Best Original Song Rocketman (I'm Gonna Love Me Again) dan The Lion King (Can You Feel the Love Tonight), meraih Tony Award untuk Best Original Score (Aida), dan 6 Grammy Awards.

Elton John diakui sebagai salah satu artis solo terlaris sepanjang masa. Dia memegang rekor single fisik terlaris sepanjang masa berkat 33 juta kopi terjual untuk Candle in the Wind 1997. Album hits terbesarnya, Diamonds dirilis pada 2017 dan menghabiskan 300 minggu berturut-turut di 75 besar tangga album Inggris.

VARIETY | ENTERTAINMENT WEEKLY

Pilihan Editor: Penampilan Putri Ariani Bawakan Lagu Elton John di Final America's Got Talent 2023