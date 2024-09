Jadi Suami yang Selingkuh di Good Partner, Ji Seung Hyun dapat 'Pukulan' dari Sang Istri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ji Seung Hyun mencuri perhatian publik lewat perannya sebagai Kim Ji Sang dalam drama Good Partner. Berperan sebagai suami yang selingkuh tentu mengundang reaksi yang tak menyenangkan dari penonton drama. Bahkan reaksi serupa datang dari istrinya sendiri.

Dalam Good Partner Ji Seung Hyun berperan sebagai Kim Ji Sang, istri Cha Eun Kyung, yang diperankan oleh Jang Nara. Saat Cha Eun Kyung menangani masalah perceraian kliennya, Kim Ji Sang ketahuan selingkuh dengan sekretaris istrinya, Choi Sa Ra. Sudah jelas berselingkuh, Kim Ji Sang pun masih menuntut hak asuh putrinya, Jae Hee.

Reaksi sang istri

Ji Seung Hyun menceritakan tentang reaksi keluarganya terhadap perannya sebagai suami yang selingkuh itu. "Putriku tidak menonton drama itu. Istriku menontonnya sambil memukul-mukul bagian belakang kepalaku, dengan cara yang menyenangkan," ujarnya saat tampil sebagai bintang tamu dalam program Cultwo Show, SBS Power FM, Rabu, 18 September 2024.

Nampaknya Ji Seung Hyun berhasil memerankan karakter Kim Ji Sang dengan baik. Terbukti saat seorang pendengar dengan jenaka menceritakan ibu mertuanya yang berusia 70 tahun, yang menonton drama itu. Dia mengatakan ibu mertuanya berjuang untuk memisahkan antara drama dengan kenyataan. Bahkan sampai menyimpan terhadap karakter Kim Ji Sang, pria pezina yang diperankannya.

Kisah cinta Ji Seung Hyun dan istrinya

Dalam acara radio itu, Ji Seung Hyun juga menceritakan kisah cintanya dengan sang istri. Dia mengatakan bertemu dengan sang istri di lokasi syuting film. Istrinya adalah desainer kostum. "Tetapi dia datang karena dia dekat dengan sutradara. Saya langsung melihatnya dan berpikir untuk mengajak kencan. Setelah syuting film itu selesai, aku mengajaknya kencan dan hubungan kami berjalan hingga sejauh ini," kata pria 42 tahun itu.

Cara dia melamar istrnya juga unik. Dia mengatakan sang istri yang mengambil jurusan seni, sangat tertarik dengan buku anatomi manusia. Tapi belum mampu membeli buku tersebut. Ji Seung Hun berinsiatif untuk membelikan buku edisi asing itu di toko buku Daehangno. "Saya membelikannya dan berkata, 'Bedahlah aku,'" kenang pria yang menikah tahun 2011 itu.

Karier Ji Seung Hyun

Memulai debutnya sebagai aktor sejak tahun 2008 lewat film A Goose's Dream, nama Ji Seung Hyun mulai dikenal sejak membintangi Descendants of the Sun pada tahun 2016. Dia pun merenungkan masa-masa saat ia belum sepopuler saat ini. "Masa-masa itu begitu panjang sehingga bahkan istri saya tidak banyak bicara tentang karier saya. Ia hanya berkata, 'Kamu bekerja keras,' dan berhenti di situ," ujarnya.

Setelah Descendants of the Sun, Ji Seung Hyun membintangi drama populer lainnya seperti Mr. Sunshine, Search: WWW, The Good Detective, My Dearest, The Escape of the Seven: War of Survival, The Worst of Evil, dan Korea Khitan-War.

Di akhir siaran, Ji Seung Hyun mengatakan setelah Good Partner dia sedang mempersiapkan proyek film."Saya sedang mempersiapkan proyek film kecil dan berharap dapat menyapa kalian semua dengannya tahun depan," katanya.

ALLKPOP | MK

