Jennie Blackpink akan Tampil di My Name is Gabriel

TEMPO.CO, Jakarta - Jennie Blackpink akan tampil di acara variety show JTBC berjudul My Name is Gabriel, yang diproduksi oleh Kim Tae Ho. Pada 3 September 2024, Jennie baru saja menyelesaikan syuting untuk acara tersebut. Episode yang menampilkan Jennie akan tayang pada Jumat, 27 September hingga 4 Oktober 2024

Awalnya, beredar kabar bahwa Jennie akan tampil di acara ini. Namun agensinya sempat menyatakan, Jennie menolak tawaran tersebut karena ingin fokus produksi album. Kim Tae Ho, dalam pengumuman sebelumnya, menyebutkan meskipun pihaknya menawarkan peran kepada Jennie, keputusan belum dikonfirmasi, sehingga mereka bersikap hati-hati.

Jennie Tampil My Name is Gabriel

Dikutip dari Soompi, Jennie akan berperan sebagai Maria, seorang pemilik penginapan dan penyedia sarapan di desa dekat Roma, Italia. Selama 72 jam, Jennie akan merasakan kehidupan mengerjakan berbagai tugas, seperti menyambut tamu, memasak, menyiapkan hidangan, dan mengadakan kelas memasak.

Dikutip dari AllKpop, Jennie mempertimbangkan dengan serius tawaran tampil di variety show ini, terutama karena acara tersebut berfokus kegiatan solonya daripada karier musik. Jennie sebelumnya pernah tampil di variety show tvN Apartment 404 dari Februari hingga April. Ia sempat merasa sedikit tertekan untuk mengumumkan penampilan solo berturut-turut menjelang aktivitas grup Blackpink.

Kabar belakangan seluruh anggota Blackpink, yaitu Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo akan kembali bersama untuk comeback dan tur dunia pada 2025. Dengan kelangsungan Blackpink sebagai grup yang terjamin, Jennie merasa lebih leluasa mengeksplorasi aktivitas solonya.

Tentang My Name is Gabriel

My Name is Gabriel adalah acara yang mengajak peserta untuk merasakan kehidupan orang-orang biasa selama 72 jam. Acara ini menampilkan berbagai bintang seperti Park Bo Gum, Yum Hye Ran, Ji Chang Wook, Park Myung Soo, Hong Jin Kyung, YouTuber Dex, dan penari Gabee, yang masing-masing menampilkan kehidupan yang berbeda. Acara ini bergenre petualangan, dokumenter, dan reality show dengan konsep perjalanan. Tayang setiap Jumat dengan durasi dua jam.

