Drakor Romance in the House, Sinopsis dan Para Pemerannya

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Romance in the House merupakan karya terbaru yang ditulis oleh Kim Young Yoon, penulis di balik My Secret Romance, dan disutradarai oleh Kim Da Ye yang dikenal melalui My ID Is Gangnam Beauty.

Drakor ini bercerita tentang perjuangan individu yang sebelumnya terasing, tetapi berusaha untuk bersatu kembali sebagai keluarga. Melalui proses introspeksi, mereka menyadari sulitnya menjaga keutuhan keluarga. Drakor Romance in the House tayang di JTBC pada 10 Agustus 2024.

Sinopsis Romance in the House

Dikutip dari Soompi, kisah ini tentang Byeon Moo Jin (diperankan oleh Ji Jin Hee), yang bercerai dengan istrinya, Geum Ae Yeon (diperankan oleh Kim Ji Soo), sebelas tahun silam setelah bisnisnya bangkrut. Geum Ae Yeon terpaksa membesarkan kedua anaknya sendirian di tengah berbagai kesulitan.

Putri mereka, Byeon Mi Rae (diperankan oleh Son Na Eun), kini telah dewasa dan bekerja di supermarket besar.

Kehidupan Mi Rae yang selama ini tenang tiba-tiba berubah ketika sang ayah, yang pernah dikucilkan oleh keluarga setelah kehilangan semua uangnya, kembali sebagai pemilik baru gedung tempat mereka tinggal. Kehadiran Byeon Moo Jin yang tiba-tiba setelah 11 tahun menimbulkan konflik baru di antara mereka.

Mi Rae, yang sangat terguncang oleh kembalinya sang ayah, menemukan dukungan dari Nam Tae Pyeong (diperankan oleh Minho), mantan atlet taekwondo nasional yang kini bekerja sebagai petugas keamanan di supermarket. Tae Pyeong menjadi teman yang menenangkab bagi Mi Rae di tengah semua kekacauan yang terjadi.

Ada juga putra Moo Jin, Byeon Hyeon Jae (diperankan oleh Yoon San Ha). Berbeda dengan kakaknya, Hyeon Jae justru mendukung usaha ayahnya untuk berdamai dengan keluarganya.

Pemeran Romance in the House

1. Ji Jin Hee sebagai Byeon Moo Jin

Dikutip dari AsianWiki, Byeon Moo Jin mantan pengusaha yang retak keluarganya akibat kegagalan bisnisnya. Setelah 11 tahun terpisah dari keluarganya, ia kembali dengan harapan untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak.

2. Kim Ji Soo sebagai Geum Ae Yeon

Geum Ae Yeon mantan istri Moo Jin yang selama bertahun-tahun harus menghidupi kedua anaknya seorang diri. Meskipun masih menyimpan luka dari masa lalu, ia harus menghadapi kembalinya Moo Jin yang mencoba merayunya kembali.

3. Son Na Eun sebagai Byeon Mi Rae

Mi Rae adalah putri Moo Jin dan Ae Yeon, yang bekerja keras sebagai kepala keluarga. Ia sangat menentang kembalinya sang ayah, yang menurut dia hanya akan membawa masalah baru ke dalam kehidupan mereka.

4. Choi Min Ho sebagai Nam Tae Pyeong

Tae Pyeong mantan atlet taekwondo nasional yang kini bekerja sebagai petugas keamanan. Ia memiliki hubungan khusus dengan Mi Rae dan menjadi sumber dukungan.

5. Yoon San Ha sebagai Byeon Hyeon Jae

Byeon Hyeon Jae adalah adik Mi Rae yang memiliki kepribadian ceria namun sering kali membuat masalah. Ia berbeda dengan kakaknya, karena mendukung upaya ayahnya untuk memperbaiki hubungan keluarga.

6. Jung Woong In sebagai Nam Chi Yeol

Nam Chi Yeol adalah ayah dari Tae Pyeong, yang memiliki hubungan rumit dengan putranya.

